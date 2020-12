Subhanallah ne demek? Subhanallah anlamı, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Subhanallah okunuşu dinle!

Anlamı en çok merak edilen tesbihatlardan birisi Subhanallah'dır. Peki Subhanallah nedir, ne demektir, ne manaya geliyor? Subhanallah Arapça yazılışı nasıldır? Subhanallah Türkçe meali ne?

SUBHANALLAH NE DEMEK?

Subhanallah anlamı : Allah noksanlardan münezzehtir.

Subhanallah Allah'ın kainatı, eserlerini ve tüm canlıları yaratmasının karşısında kullarda oluşan şaşkınlık ve hayreti ifade eder. Subhanallah Allah'ın efalinde, sıfatında, zatında bütün eksikliklerden ve kusurlardan uzak olduğunu ifade eder. Subhanallah Allah'ı bütün eksiklik ve kusurlardan uzak olduğunu bilip bunu söylemektir. Subhanallah Kuran-ı Kerim'de geçen teşbihlerden birisidir. Allah'ı yüceltmek ve Allah'ın bütün eksikliklerden beri olduğunu bilmek ve bunu söylemek önemlidir. Allah her şeyi ile tamamen bütün eksik olan şeylerden uzaktır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah bütün kusurlardan uzaktır.

SUBHANALLAH ARAPÇA YAZILIŞI NASILDIR?

Subhanallah'ın Arapça yazılışı aşağıdaki gibidir.

Subhanallah Arapça yazılışı

Subhanallah birçok yerde geçen bir zikirdir. Örneğin namazlardan sonra yapılan tesbihatta 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahuekber tesbihi çekilir. Bunun dışında Subhaneke duasında, Subhanallahi vebihamdihi zikrinde vb. birçok yerde Subhanallah okunur.

SUBHANALLAH FAZİLETİ VE TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Subhanallah'ın Türkçe anlamı: Allah bütün eksikliklerden beridir demektir. Bir hadiste Hazreti Muhammed (s.a.v.) ile sahabeleri arasında geçen bir konuşma geçmiştir. Daha fakir olan sahabelerin her birinin namazlarını doğru kıldıklarını, oruçlarını tuttuklarını ama diğer zengin sahabelerin köle azad etmesi, sadaka vermesi gibi sevap olan şeyleri yapamadıklarını bu nedenle onların gerisinde kaldıklarını Resulallah (s.a.v.)'e şikayet etmişlerdir. Resulallah (s.a.v.) ise onlara diğerlerinin önüne geçebilecekleri bir şey söylemeyi teklif etti ve kabul ettiler. Her namazın ardından 33'er defa Subhanallah, Allahuekber ve Elhamdülillah demelerini söylemiştir. Bütün diğer şeylerin yanında namazın ardından bu teşbihi yapmak kişiyi üstün bir konuma getirecektir.

Bir başka hadiste ise Resulallah (s.a.v.)'in Subhanallah demenin mizan yarısı olduğu, Elhamülillah demenin mizanı doldurmuş olduğunu ve Allahuekber demenin de yer ve gök arasını doldurduğunu bildirmiştir.

Subhanallah zikri ile tüm kusur ve eksikliklerden Allah'a sığınılmaktadır. Allah'ı zikretmek ile Allah'da kulunu zikreder. Allah kullarına şah damarlarından çok daha yakın olduğunu bildirmiştir. Allah yeri ve göğü eksiksiz bir şekilde yaratandır. Allah bütün yaratıkların yaratıcısıdır. Allah'ın yarattıklarında hiçbir noksanlık yapmamıştır. Allah kusursuzdur. Subhanallah demek ile kulun tüm bunların bilincinde olduğu ortaya çıkar. Allah'ın razı olacağı zikirlerden, tesbihlerden biridir. Allah katında bunun bilincinde olarak Subhanallah diyen bir kul sevap alır.

TESBİH NEDİR? SÜBHANALLAH KÖKENİ NE?

Sözlükte "suda hızla yüzüp mesafe almak" mânasındaki sebh (sibâha) kökünden türeyen tesbîh, terim olarak Cenâb-ı Hakk'ı ulûhiyyetle bağdaşmayan her türlü eksiklik ve noksanlıktan tenzih etmeyi ifade eder. Aynı kökten sübhâne kelimesine lafza-i celâlin eklenmesiyle oluşturulan sübhânallah terkibi tesbihle aynı anlama gelir. Her iki terim de Allah'tan başkasına nisbet edilemez. Kur'ân-ı Kerîm'de seksen dokuz yerde geçen "sebh" kavramı ikisi Mekkî, beşi Medenî yedi sûrenin (İsrâ, Hadîd, Haşr, Saf, Cum'a, Tegabün, A'lâ) başında farklı şekillerde yer alır. Bu sûrelerden Mekke'de nâzil olan İsrâ ve A'lâ dışındakiler "Müsebbihât" diye anılır. Söz konusu sûrelerde ilk âyetlerin muhtevası tesbih ve tenzih kavramlarının âdeta birer gerekçesi niteliğindedir. Râgıb el-İsfahânî, tesbihin terim anlamının kelimenin kökündeki "hızlı biçimde yüzme" mânasıyla alâkalı olduğuna dikkat çekerek bu kavrama "kulun Allah'a ibadet etme niyetiyle her türlü kötülükten hızla uzaklaşması" anlamı verir (el-Müfredât, "sb?" md.). Buradan hareketle tesbihe "insanın sürekli biçimde ilâhî kontrol altında bulunduğunu bilmesi, daima iyi ve yararlı işler yapmaya çalışması" şeklinde daha kapsamlı bir içerik belirlemek mümkündür.

NAMAZLARDAN SONRA TESBİHATIN HÜKMÜ NEDİR NE NASIL YAPILIR?

Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

(Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)

Namazlardan sonra otuz üçer kere "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, "Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

(Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).

SUBHANALLAH DEMENİN FAZİLETİ/ SUBHANALLAH İLE İLGİLİ HADİSLER

"Sübhanallah demek mizanın yarısını doldurur. Elhamdülillah demek ise teraziyi doldurmuş olur. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur, sadece O vardır, diyen kimse ile Allah arasında hiçbir perde yoktur. Cennette kendisiyle beraber oluncaya kadar" (Tirmizi)

"Sübhanallah demek mizanın yarısıdır. Elhamdülillah ise onu doldurmuş olur. Allahuekber demek gök ile yeryüzü arasını doldurur oruç sabrın yarısı temizlikte imanın yarısıdır." (Tirmizi)

SUBHANALLAH İLE İLGİLİ AYETLER

- Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın (C.C) eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh ve yüce olduğunu ifade eden ayetler şöyle;

- "...Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim; ben inananların ilkiyim." (A'raf suresi, 143. ayet)

- "Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allahım!"; karşılıklı iyi dilekleri de "selâm" şeklinde olacaktır. Duaları da, "Âlemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur." (Yunus suresi, 10. ayet)