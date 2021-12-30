SteelSeries ile Oyun ve Teknoloji Tutkunlarına Yeni Yıl Hediye Rehberi

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı hediyesi arayışımız da hız kazandı. Hediye almayı düşündüğünüz kişi nasıl bir oyuncu veya teknoloji tutkunu olursa olsun onu mutlu edecek hediye önerileri bu listede.

Doğru hediye seçmenin ilk kuralı, hediye alacağınız kişiyi tanımaktır. Bu kişi oyun oynarken bilgisayarı mı tercih ediyor konsolu mu? FPS oyunları mı seviyor MOBA mı? Yoksa her türden oyunun bir parçası olmuş bir oyun tutkunu mu?

Her oyuncuyu mutlu edecek muhteşem hediyeler bu yeni SteelSeries yıl hediye rehberinde!

1- Konsol Oyunlarından Vazgeçemeyenlere

Oyun oynarken tercihini konsoldan yana kullanan sevdiklerinizi, konsola özel olarak üretilen SteelSeries Arctis 7P+ Wireless kulaklık ile mutlu edin. PlayStation 5 ve PlayStation 4'te yeni nesil güçlü 3D Ses için özel olarak tasarlanan Arctis 7P+, ayrıca PC, Mac, Android, Switch ve Oculus Quest 2 gibi farklı platformlarda da çoklu uyumluluğa sahip.

Arctis 7P+ Wireless, diğer kablosuz kulaklarda yaşanan bağlantı ve gecikme gibi sorunların yaşanmaması için özel olarak geliştirilen 2.4 GHz düşük gecikmeli ve kayıpsız kablosuz ses kullanıyor. Kesintisiz oyun keyfine eşik etmek için 30 saatten fazla pil ömrü bulunuyor. Ayrıca özel olarak tasarlanan ayarlanabilir elastik, dayanıklı, hafif çelik çerçevesi ve hava alan kulaklık yastıkları,bu uzun oyun maratonlarında maksimum rahatlık ve konfor sunuyor. Konsol oyuncularının tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü kulaklık üzerinde bulunan kontroller ile ses ve mikrofon ayarları uğraş gerektirmeden kolayca yapılabiliyor. Arctis 7P+ Wireless'ta bulunan, Discord sertifikalı, geri çekilebilir ClearCast mikrofon, üstün gürültü önleme ve ses netliği için çift yönlü bir tasarım kullanıyor.

2- Battle Royale Tutkunlarına

Battle Royale oyunları, oyun tutkunları arasında oldukça popüler bir tür. Tüm battle royale oyuncuları, hayatta kalan son kişi olmak için çabalarken, sahip olabilecekleri bütün avantajı ellerinde tutmak isterler. Sevdiklerinize bu avantajı,benzersiz hafiflik ve hızı bir araya getiren SteelSeries Aerox 3 2022 Edition mouse ile hediye edebilirsiniz.

Yalnızca 59g ağırlığı ve %100 işlenmemiş PTFE kayma patenleri bulunan Aerox 3 2022 Edition, battle royale tutkunlarına ihtiyaç duydukları gelişmiş kontrol ve hızı sunuyor. Süper yumuşak USB-C tipi örgü kablosu ise her an hareket halinde olmanın bir gereklilik olduğu hayatta kalma savaşında takılma yaşamadan pürüzsüz bir akıcılıkta kullanım keyfi yaşatıyor.TrueMove Core optik oyun sensör birebir izleme sağlarken,yeni nesil Golden Micro IP54 anahtarları 80M tıklamadan sonra bile ilk günkü performansını sürdürüyor.Benzersiz Aerox silueti estetik olduğu kadar dayanıklı da. IP54 derecesini alan ilk oyun faresi olan Aerox 3, IP54 suya dayanıklı AquaBarrier™ ile donatılmıştır. Böylece oyun sırasında yaşanabilecek sıvı dökülmeleri ve kazalara karşı içinizin rahat etmesini sağlar.

3- FPS'le Yaşayanlara

Espor müsabakalarının ve oyun severlerin gözdesi FPS oyunlarında deneyim ve yeteneklerinizi gösterebilecek ekipmanlara sahip olmak oldukça önemli bir konu. Esporculardan alınn geri bildirimlerle espora özel olarak tasarlanan SteelSeries Prime Wireless mouse ile FPS tutkunu sevdiklerinize en iyi performanslarını sergilemeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi bir arada sunabilirsiniz.

Prime Wireless'ta bulunan yeni Prestij Optik Manyetik anahtarlar performans ve dayanıklılık konularında devrim niteliği taşıyor. Prestij Optik Manyetik anahtarlar kuantum hızında tepkiler vererek tıklama anında tepki veriyor. Böylece FPS oyunlarında ihtiyaç duyulan netliği ve hızı en üst seviyede sunuyor. Sıradan fare mekanizmalarından farklı bir teknoloji olan Prestij OM anahtarlar, özel olarak öğütülmüş bir neodimiyum mıknatısı tarafından yerinde tutulan çelik bir burulma yayı kullanıyor. Bu eşsiz teknoloji Prime serisini sınıfındaki tüm rakiplerinden 5 kat daha dayanıklı hale getiriyor.

SteelSeries'in espor özel serisi Prime'in gücü ve dayanıklılığını kablosuz olarak sunan Prime Wireless, sınıfının en iyi batarya performansına sahip. Tam şarjlı iken 100 saat üzerinde oynama süresine ek olarak hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Hızını hafifliği ile birleştirerek daha da artıran Prime Wireless'ın 80 gram ağırlığı bulunuyor. Sahip olduğu True Move Air sensörü de 18,000 CPI, 400 IPS ve 40G ivme ile kusursuz ve profesyonel performansı kablosuz olarak sunuyor.

4- MOBA Aşıklarına

Strateji ve el çabukluğu, yetenekler, aktif kullanılan özel eşyalar ve çok daha fazlası… Bir MOBA oyuncusu tüm bunların hepsini aynı anda takip etmek ve uygulamak zorundadır. Bu yüzden elinin altında en az onun kadar hızlı ve net tepkiler verebilecek bir klavye olması onu her daim mulu edecektir. Performansı daha az tuşla kompakt hale getiren SteelSeries Apex 7 TKL Ghost klavye, sınırlı sayıda üretildiği için de özel ve eşsiz bir hediye olabilir.

Apex 7 TKL Ghost esporcular tarafından tercih edilen TenKeyLess formuna ve 50 milyon tuşa basma garantili mekanik anahtarlara sahiptir. Yerleşik depolamaya sahip entegre OLED Akıllı Ekranı, uyumlu oyunlardan bilgiler veya Discord bildirimleri alınabilen bir komuta merkezi görevi görüyor.Apex 7 TKL Ghost'un benzersiz tuş başına RGB aydınlatması 16,8 milyon parlak renkle aydınlatma sağlar. İki katmanlı yarı transparan tuş başlıkları, alüminyum alaşımlı kırılmaz çerçeve ve sınırlı üretim hayalet renk şeması Apex 7 TKL Ghost'u gerçek bir çarpıcı mekanik klavye haline getiriyor.

5- Tek Bir Oyun Türüyle Yetinemeyenlere

Battle Royale'le başlayıp, açık dünya macera oyunları ile günü sonlandıran tür tanımaz oyuncuları mutlu etmek de SteelSeries'le mümkün. SteelSeries'in bukalemun faresi Rival 5 her türden oyuna gönülden bağlı oyuncuların hayallerini süslüyor.

Gerçek oyuncuların ilettiği istekleri ve geri bildirimleri ile üretilen Rival 5, farklı türlerden oyun tutkunlarının istek ve ihtiyaç listelerindeki her şeyi bir araya getirmek üzere tasarlanmış. FPS, Battle Royale, MOBA, RPG, Open-World Adventure veya herhangi farklı bir oyun… Rival 5'in üzerinde bulunan 9 tuş, oyunlardaki ihtiyaçlara göre özel kombinasyonlar yapmak için ayarlanabiliyor. Ayrıca kayıtlı oyun profilleri sayesinde bir oyundan diğerine geçildiğinde kullanıcının seçim dahi yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak değişebiliyor.

Hız ve performans odaklı aerodinamik yapılı Rival 5, aynı zamanda oldukça da hafif; yalnızca 85 gram ağırlığında. Rival 5'te bulunan TrueMove Airsensörü, 18.000 CPI, 400 IPS, 40G hızlanma ve eğim takibi ile özel gerçek 1'e 1 izleme yapabiliyor.Ek olarak, yeni nesil Golden Micro IP54 Anahtarları ile 80M tıklamada bile ilk günkü gibi keskin ve net tıklamalar yapabiliyor. PrismSync Aydınlatma teknolojisi bulunan Rival 5, RGB'yi bir sonraki seviyeye taşıyor. 16.8 milyon muhteşem netlikte 10 bölgeli parlak prizma aydınlatmasının renk şemaları kolayca diğer SteelSeries ürünleri ile senkronize edilebiliyor. Ayrıca bu renkler kişiselleştirilerek oyunlardaki anlık olaylara tepki vermek veya bir Discord bildirimi alındığında görsel olarak iletmek üzere ayarlanabiliyor.

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