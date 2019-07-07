Steam Yaz İndirimlerinde 5 TL Altına Satın Alınabilecek 15 Oyun

Steam Yaz İndirimlerinin son günlerine geldik. 9 Temmuz'a kadar devam etmesi beklenen Steam Yaz İndirimleri, pek çok kişinin cüzdanının hafiflemesini sağladı. Zaten çoğu kişi bu zamana kadar istediği oyunu satın aldı, ancak hala oyun almak isteyecek bazı kişiler olacaktır. Bugün, hafta sonuna özel Steam'de 5 TL'nin altına inen 15 oyun listeleğiz.

Steam'de oyun satın almak istiyor, ancak bütçeniz bu yaz indirimleri için yeterli olamıyorsa "5 TL'nin altına satın alınabilecek oyunlar" listemiz ilginizi çekebilir.

Steam Yaz İndirimleri - 5 TL altı en iyi 5 oyun

Payday 2

Normal Fiyatı: 18,5 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 4,62 TL

Payday 2'yi buradan indirebilirsiniz.

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

Normal Fiyatı: 31 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 4,65 TL

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition'ı buradan indirebilirsiniz.

Don't Starve

Normal Fiyatı: 18,5 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 4,62 TL

Don't Starve'ı buradan indirebilirsiniz.

Poly Bridge

Normal Fiyatı: 18,5 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 4,62 TL

Poly Bridge'i buradan indirebilirsiniz.

Sniper: Ghost Warrior 2

Normal Fiyatı: 18 TL - %82 İndirim - İndirimli Fiyatı: 3,24 TL

Sniper: Ghost Warrior 2'yi buradan indirebilirsiniz.

Just Cause 2

Normal Fiyatı: 22,99 TL - %90 İndirim - İndirimli Fiyatı: 2,29 TL

Just Cause 2'yi buradan indirebilirsiniz.

Car Mechanic Simulator 2015

Normal Fiyatı: 31 TL - %90 İndirim - İndirimli Fiyatı: 3,10 TL

Car Mechanic Simulator 2015'i buradan indirebilirsiniz.

Mount & Blade: With Fire & Sword

Normal Fiyatı: 14,99 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 3,74 TL

Mount & Blade: With Fire & Sword'u buradan indirebilirsiniz.

Limbo

Normal Fiyatı: 18 TL - %80 İndirim - İndirimli Fiyatı: 3,60 TL

Limbo'yu buradan indirebilirsiniz.

To the Moon

Normal Fiyatı: 18 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 4,50 TL

To the Moon'u buradan indirebilirsiniz.

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

Normal Fiyatı: 29,99 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 4,49 TL

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut'ı buradan indirebilirsiniz.

Worms Armageddon

Normal Fiyatı: 24 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 4,80 TL

Worms Armageddon'ı buradan indirebilirsiniz.

Tooth and Tail

Normal Fiyatı: 31 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 4,65 TL

Tooth and Tail'i buradan indirebilirsiniz.

Kona

Normal Fiyatı: 25 TL - %80 İndirim - İndirimli Fiyatı: 5 TL

Kona'yı buradan indirebilirsiniz.

Crazy Taxi

Normal Fiyatı: 15 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 2,25 TL

Crazy Taxi'yi buradan indirebilirsiniz.

Steam Yaz İndirimlerinin bitmesine çok az bir süre kaldı. Eğer sizler de yeni oyunlar satın almak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmanız gerektiğini hatırlatalım.