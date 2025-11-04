Selçuk İnan: Önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız

KOCAELİSPOR, evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Türkiye'nin önemli takımlarından birine karşı oynayacağız. Çok önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Bu hepimizin bildiği birşey. Ancak pazar günü saat 5'de belki de bu senenin rekorunu kıracağız. 40 bine yakın taraftarlarımız olacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var. Son dönemlerde performans olarak formda diyebileceğimiz bir dönemdeyiz" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 12'inci haftasında 9 Kasım günü saat 17.00'de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Serdar Dursun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: GALATASARAY MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

Takımdaki sakatlık durumunu değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bruno Petkoviç kendi ülkesinde tedavi olmak istedi. Oradaki doktorunun kendisine daha fazla hakim olduğunu, sakatlığını daha iyi bildiğini söylediği için izin istemişti. Yöneticilerimizle konuşup biz de izin verdik. Dün itibariyle döndü ancak iyileşme istedikleri gibi olmamış. Bizim doktorlarımıza raporlar geldi. Bu halde Galatasaray maçında oynama ihtimalinin olmadığını söylediler. Tedavisinin devam edilmesine karar verildi. Tedavi orada başlandığı için orada bitsin dediler. Kendisi gitsem daha iyi olur dedi. Biz de sağlık ekibiyle konuştuk. Daha doğru olduğunu söyledikleri için tekrar döndü. Bir haftalık tedavi sürecinin ardından inşallah bizimle beraber olacak. Beklediğimiz bir şey de değildi. Ben bu maça belki yetişir diye ummuştum. Dünkü raporlar kötü gelince açıkçası biraz da üzüldük ama futbolda sakatlıklar var. Haidara bugün itibariyle bizimle antrenmanlara çıkacak. Rivas henüz bizimle antrenmanlara çıkamıyor. Serdar'ın durumunu biliyorsunuz, büyük ihtimalle antrenmana çıkacak. Enfeksiyon riski olabilir, bir sıkıntısı olabilir. Ona da hafta içinde bakacağız. Darko da toparladı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN BİRİNE KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Galatasaray maçı hazırlıklarına dün itibariyle başladıklarını söyleyen İnan, "Türkiye'nin önemli takımlarından birine karşı oynayacağız. Çok önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Bu hepimizin bildiği bir şey. Ancak pazar günü saat 17.'00'de belki de bu senenin rekorunu kıracağız. 40 bine yakın taraftarlarımız olacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var. Son dönemlerde performans olarak formda diyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla da maçı kazanmak için ne gerekiyorsa taraftarlarımızla, şehrimizle beraber mücadele edeceğiz. Maçı kazanabilmek için bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelenin de üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyuncularım da bunun farkında. Bütün çalışmalarımız da bu şekilde olacak" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ UZUN YOLCULUK DÖNÜŞÜ FİZİKSEL OLARAK ETKİLENDİĞİM OLUYORDU'

Galatasaray'ın Ajax maçını değerlendiren İnan, "Her maçın ayrı bir anı, ayrı bir hikayesi var. Ajax maçı Galatasaray için bambaşka olacak. Bizim maç başka bir maç olacak. Fiziksel olarak oraya gidip oynamaları, tekrar dönmeleri etkiler mi onları? Zaman zaman kendi dönemime baktığımda etkilendiğim zamanlar oluyordu. Şampiyonlar Ligi uzun yolculuk dönüşü fiziksel olarak etkilendiğim oluyordu. Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu var. Ajax maçıyla bir bağlantı kurmaya çalışmıyoruz. Biz kendi maçımızda Galatasaray'a karşı doğru bir oyunla, doğru bir stratejiyle ve rakipten daha çok mücadele ederek oynamaya çalışacağız. Eğer bunların hepsini doğru bir şekilde sahaya yansıtırsak az önce de söylediğim gibi taraftarlarımızın desteğiyle kendi şehrimizde kazanan taraf oluruz inşallah" ifadelerini kullandı.

SERDAR DURSUN: 'SAĞLIK DURUMUN GAYET İYİ'

RAMS Başakşehir maçında girdiği ikili mücadelenin ardından kafasında açılma meydana gelen Serdar Dursun, "Sağlık durumum gayet iyi. Tahlisiz bir an yaşadım. Teknik ekip ve sağlık ekibi çok ilgilendiler. Birkaç günden beri tedavi oluyorum. Allah beterinden korusun, korkunç bir andı, yaşıyoruz sıkıntı yok" dedi.

'GALATASARAY İYİ VE OTURMUŞ BİR TAKIM'

Serdar Dursun sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Galatasaray iyi ve oturmuş bir takım ama büyük bir avantajımız var. Galatasaray, Trabzon'a karşı kazanamadı. Çarşamba günü Ajax'a karşı oynayacak. Perşembe sabahı İstanbul'a dönecekler yorgun bir şekilde. Onlar için zor bir maç olacak. Perşembe hafif bir idman olur hatta Perşembe izinleri olur, Cuma günü hafif bir idman olur. Cumartesi buraya gelecekler. Milli aradan önceki maç bu saat 17.00'de oynanacak. Kocaeli, Hodri meydan taraftarı da var avantaj olarak. Galatasaray'ı zor bir maç bekliyor. İyi bir planla kazanabiliriz. Neden olmasın? Galatasaray bu sene daha takılmadı, kaybetmedi. Kocaelispor olarak bunu başarmak istiyoruz. 1 puan yada 3 puan alabiliriz."

RECEP DURUL: BİRAZ GECİKMELİ DE OLSA FUTBOLCULARIN ÖDEMELERİNİ YAPIYORUZ

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise, "Kocaelispor ruhunu sahaya en iyi şekilde yansıtacağız. Bunu yaparken haddimizi bilerek kontrollü olacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı unutmamamız gerekiyor. Hocamıza, teknik heyetimize ve taraftarımıza güveniyoruz. Türkiye'nin en dinamik, en güçlü ve en yetenekli gurubuna sahibiz. Takımı amatör liglerdeyken vefa duygusuyla destekleyen büyük taraftarımız var. Futbolcularımızın psikolojileri, moral ve motivasyonu yerinde. Takımdaşlık ve kenetlenme oluşmuş durumda. Taraftar, camia, takım ve yönetim olarak bu maça hazırız. Haddimizi bilerek, gücümüzü aşama aşama yansıtarak inşallah bu maçta galip geleceğiz. Biraz gecikmeli de olsa futbolcuların ödemelerini yapıyoruz. Hiçbir futbolcuyla ihtilaf haline düşmeden, konuşarak, zamanı gelince ödemeleri yapıp buradaki adaleti ve huzuru sağlıyoruz. 'Finansal olarak zorluklarımız yok' demek yanlış olur ama şehrin tüm dinamikleriyle olumsuzlukları çözmeye çalışıyoruz. Geçen yıl ortalama 400-500 milyon lira gelir elde ederken bu yıl 1 milyar liraya yakın gelir elde ettik" şeklinde konuştu.