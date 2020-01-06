06.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:59

SPOR Filenin Sultanları, Tokyo vizesi için sahaya çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile mücadele edecek

Milliler, grubundaki ilk maçını yarın TSİ 15.00'te Almanya ile oynayacak

Yağmur YETİMOĞLU - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek.

Avrupa ikincisi apoletiyle elemelerde yer alacak olan Türkiye, B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, grubundaki ilk maçını yarın TSİ 15.00'te Almanya ile oynayacak. Ardından 8 Ocak'ta gruptaki ikinci maçında TSİ 15.00'te Hırvatistan ile mücadele edecek olan Milliler, 10 Ocak TSİ 18.30'da ise Belçika ile gruptaki son maçını oynayacak.

Kadınlar 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri Kamerun (Afrika), Tayland (Asya), Hollanda (Avrupa), Kolombiya (Güney Amerika) ve Dominik Cumhuriyeti (Kuzey Amerika) olmak üzere beş Kıta Konfederasyonu'nda oynanacak.

OLİMPİYAT ELEMELERİ STATÜSÜ

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde yapılacak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde grup etabında oynanacak karşılaşmaların ardından ilk iki sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselecek ve yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Yarı finalde galip gelen takımlar, finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Finalde şampiyonluğa ulaşacak takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gidecek takımın belirleneceği final maçı ise 12 Ocak Pazar günü TSİ 19.30'da oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik kadrosu şu isimlerden oluşuyor

PASÖRLER Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

PASÖR ÇAPRAZLARI Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

SMAÇÖRLER Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

ORTA OYUNCULAR Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

LİBEROLAR Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'ndeki maç programı şu şekilde

7 Ocak TSİ 15.00 Almanya ? Türkiye

8 Ocak TSİ 15.00 Hırvatistan ? Türkiye

10 Ocak TSİ 18.30 Türkiye ? Belçika

FİLENİN SULTANLARI'NDAN 'OLİMPİYAT' YORUMU

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek Filenin Sultanları, karşılaşmalar öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Naz Aydemir Akyol, DHA'ya özel yaptığı açıklamada, Eksiklerimizi görüp, son videolarımızı da izleyip Almanya'ya hazır bir şekilde turnuvaya başlamak istiyoruz. 10-15 gün bir hazırlık süreci geçirme fırsatımız oldu. Bu tabii ki çok iyi bir sistem yaratmak için yeterli bir zaman değil ama biz son Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıdan sonra hepimiz birlikte olmayı, sahada yer almayı özlemişiz. Geçirdiğimiz kamp döneminden oldukça keyif aldık. Verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu sahaya yansıyacaktır muhakkak. Her takım bizimle aynı süreci yaşadı. Hiçbir takımın 2-3 ay gibi bir hazırlanma süreci olmadı. Çok zorlu bir turnuvada. Bu kadar kısa sürede senenin en önemli turnuvasına hazırlanmak oldukça güç. En iyi performansı göstermemiz gerekiyor. Bunun için de hem sağlıklı olarak turnuvaya başlamaya çalışıyoruz hem de çok iyi bir teknik ekibimiz var. Bize çok iyi bir şekilde yok göstereceklerine inancımız tam diye konuştu.

UMARIM TOKYO'YA GİDİŞ BİLETİNİ BİZ ALIRIZ

Gruptaki rakiplerinden Almanya'nın her zaman zorlu bir ekip olduğuna dikkat çeken deneyimli sporcu, Özellikle de ilk maçı oynayacağımız rakibimiz olduğu için hiç hafife alınacak bir ekip değil. Maçın başından sonuna kadar aynı dikkat ve disiplinle performans gösterebilen bir ekip. Almanya maçının belirleyici unsuru; bizim kendi sahamızda yapacağımız hatalar ve göstereceğimiz performans belirleyecek. Sonrasında Hırvatistan ile oynayacağız. Son Avrupa Şampiyonası'nda 3-2'lik bir galibiyet almıştık onlara karşı ve hiç kolay olmamıştı. Üstüne de Belçika ile oynayacağız. Onlarla da büyük bir şans olarak değerlendiriyorum; şampiyona başlamadan önce hazırlık maçı oynama şansımız olacak. Bizim grubumuz da çok zor, karşı grup da çok zor. Bu mini bir Avrupa Şampiyonası. Kolay bir maç yok. Adım adım düşünmeyi planlıyoruz. Umarım sonunda da Tokyo'ya gidiş biletini biz alırız ifadelerini kullandı.

SİMGE AKÖZ SÜRECİ GÜZEL ATLATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Milli voleybolcu Şebnem Simge Aköz ise DHA'ya yaptığı özel açıklamada, şampiyonaya hazır olduklarını vurgulayarak, Yaklaşık 10 günlük bir kamp dönemimiz oldu. Birçok oyuncu sezondan hazır halde geldi. Güzel, hızlı bir giriş yaptık hemen. Diğer takımlara nazaran bizim daha fazla çalışma imkanımız oldu. Bu süreci güzel atlattığımızı düşünüyorum dedi.

ÇEKİNDİĞİMİZ BİR RAKİP YOK

Çekindikleri bir rakip olmadığının altını çizen Aköz, Mücadele edenin her zaman kazandığı bir turnuva bu. Almanya çok iyi mücadele eden bir takım. Şimdiye kadar hep bizim galibiyetimizle sonuçlandı maçlar, umarım yine böyle olur. Hırvatistan ve Belçika da iyi mücadele eden bir takım. Özellikle Hırvatistan bizi zorlamıştı. Dinamik bir kadroya sahipler. Umarım grup maçlarını sorunsuz atlatırız diye konuştu.

KÖTÜ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM

Soluksuz bir milli takım dönemi geçirdiklerini belirten tecrübeli oyuncu, Avrupa Şampiyonası bitti, küçük bir sezon arası vermiş gibi olduk kulüplerde. Sonrasında da inanılmaz hızlı şekilde bu turnuva için başladık. Defalarca aslında oynadığımız takımlara karşı oyun sergilemek üzereyiz. Grup maçlarında zorlanabiliriz ama hiç kötü düşünmek istemiyorum, şimdiye kadar da hiç düşünmedim. Umarım bunu da güzel bir şekilde atlatacağız dedi.

Kaynak: DHA

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