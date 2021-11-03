SPOR Ahmet Ağaoğlu : MHK'nın yeni başkanını sizden 10 dakika önce öğrendik

"Federasyon başkanının 300 milyon liralık sözü yerine getirmesini istiyoruz"

"Yabancı sınırlaması tekrar gözden geçirilmeli"

"Saha hakemi sahada, VAR hakemi VAR'da olmalı"

"Ne gerekiyorsa kulüpler tarafından yapılacak"

"Yayın ihalesine farklı bir yapıyla çıkma düşüncemiz var"

"TFF ile bu hafta sonuna doğru görüşeceğiz"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun ve başkanının Kulüpler Birliği'nin isteği doğrultusunda oluşturulması gibi bir durum asla ama asla olmadı. Kamuoyuna açıklanmadan 10 ya da 15 dakika önce federasyon başkanı beni arayarak bilgi verdi. Sizlerden 10 dakika önce öğrendik" dedi.

Kulüpler Birliği toplantısı, kulüp yetkililerinin katılımıyla bugün Kulüpler Birliği Vakfı Maslak Ofisi'nde yapıldı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüp başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ağaoğlu, şunları söyledi: "Kamuoyunun malumu olduğu üzere bizim federasyon ile başlatmış olduğumuz bir çalışma var, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısıyla alakalı olarak. Onun tekrar değerlendirmesini yaptık. Yeni bir kurul oluştu. Yeni kuralla bu çalışmaları devam ettirme gibi bir durum ortaya çıktı. Şunu açık bir şekilde ifade edeyim, kamuoyunda bu konuda çok spekülasyon var. Kulüpler Birliği olarak hiçbir zaman ve hiçbir şekilde isimlerle ilgili bir konuyu gündeme getirmedik. En son gördüğünüz gibi yine dediğimiz oldu. Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok, daha henüz maçlar oynanmamasına rağmen. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun ve başkanının Kulüpler Birliği'nin isteği doğrultusunda oluşturulması gibi bir durum asla ama asla olmadı. Kamuoyuna açıklanmadan 10 ya da 15 dakika önce federasyon başkanı beni arayarak bilgi verdi. Sizlerden 10 dakika önce öğrendik."

"FEDERASYON BAŞKANININ 300 MİLYON LİRALIK SÖZÜ YERİNE GETİRMESİNİ İSTİYORUZ"

Anadolu kulüplerinin finansal olarak çok zor durumda olduğunu kaydeden Ahmet Ağaoğlu, "Sıkıntılar yaşıyorlar. Ekonomik ve performans olarak Anadolu futbolunu, büyük kulüplerle rekabet edecek düzeye taşıyamazsak futbolu ileri taşımak hayalciliğin ötesinde olur. Federasyon başkanımızın bize sezon başında vermiş olduğu söz vardı. 300 milyon liralık bir sözdü ve bunu yerine getirmesini istiyoruz. Kulüpler nefes alacak durumda değiller. Yapılanmış vergisi ötelenmeyen tek endüstri, futbol endüstrisi. Sinemaların, tiyatroların, konser salonlarının kapalı olduğu bir dönemde 3 günde bir maç oynayarak, sağlığımızı hiçe sayarak, ülke insanını ekran başında oyalayan tek olguydu futbol maçları. ve yaşamış olduğumuz finansal türbülans döneminde vergilerin ortadan kaldırılması değil ama tüm vergilerin ötelendiği bir noktada futbol kulüplerinin de bir veya bir buçuk sene ötelenmesi konusunda tekrar kulüp başkanlarımız ısrarcı oldular. Tekrar gündeme getirip ilgili bakanlığa taşıyacağız" dedi.

"YABANCI SINIRLAMASI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Yabancı sınırlamasının kaldırılmasına yönelik TFF ile görüşeceklerini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Futbol Federasyonu tarafından uygulanmaya koyulacak olan yani bu sene 8+3, önümüzdeki sene 7+4 olarak yabancı sınırlaması tekrar gözden geçirilmeli. Bugün yaşamış olduğumuz sıkıntılar, bu talimatın uygulamaya girmesiyle alakalı, 7+4 olarak uygulandığı takdirde hem ekonomik hem de performans olarak çok daha sıkıntılı bir sürecin içine gireceğimiz herkesin malumu. Fazla geç olmadan federasyonla bu konuyu ciddi şekilde konuşmamız gerektiğini, 7+4'ün rafa kaldırılması için TFF ile görüşmeler yapılmasına karar verdik Kulüpler Birliği olarak" ifadelerini kullandı.

HAKEM SORUNLARI

Merkez Hakem Kurulu ile ilgili ana sorunlardan bahseden Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sürekli olarak gündeme getirdiğimiz bir konu. Atamalardaki şeffaflık. Gözlemci notlarının ve raporlarının sağlıklı olarak değerlendirilmesi. VAR ile saha hakemlerinin ayrılması. Saha hakemi sahada, VAR hakemi VAR'da. Teknolojinin efektif olarak kullanılması, gerekirse algoritmik bir yapıya geçilmesi. Bir diğeri eğitim. Eğitimin bedeli neyse, en iyi eğitmenlerden eğitim alarak hakemlerimizin bugün yaşamış olduğumuz sıkıntıyı sahaya yansıtmasının önüne geçmek. Aynı soyismi taşıyan hakemlerin veya gözlemcilerin değerlendirilmesi. İkisinden biri görevini bıracak. Bu sıkıntı. Bu doğrultuda hareket eden hakemlerimiz de var. Bir önceki dönem MHK üyesi olan bir beyefendinin oğlu faal hakemdi. Oğluna bıraktırdı hakemliği. Bunlar temel konular. Tespit etmiş olduğumuz 6-7 konu daha var ama sizlerle paylaşabileceklerim bunlarla sınırlı."

"NE GEREKİYORSA KULÜPLER TARAFINDAN YAPILACAK"

MHK başkanlığı konusunda bütün kulüplerin üzerinde mutabık kaldığı bir adayın söz konusu olmadığını belirten Ağaoğlu, "Bir iki kulüp başkanımız, 'Bilgi sahibi değilim, isterseniz bir araştıralım' dediler. Ama süreç çok kısa sürdü. Sayın Metin Tokat istifa etti, Ferhat Gündoğdu Bey geldi. Sonrasında kendisi MHK başkanı olarak atandı. Söylediğim gibi, sayın MHK başkanının ataması duyurulmadan, 10-15 dakika, belki de yarım saat önce TFF Başkanı Nihat Özdemir beni arayarak böyle bir atama yaptıklarını ve destek olunmasını rica etti. Bizim sıkıntımız sistemle. Bu değişiklikleri kim uygularsa, kim bu iradeyi gösterirse, destek oluruz. Bu endüstrinin yapı taşı kulüpler. Bunun en önemli kesiti, alt ligler ve Anadolu kulüpleri. Gereken ne varsa kulüpler tarafından bunun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"YAYIN İHALESİNE FARKLI BİR YAPIYLA ÇIKMA DÜŞÜNCEMİZ VAR"

Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili gelen soruya Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu, "Anlaştığımız danışman şirketin 9 elemanı şu anda içeride, görüşmelere devam ediyor. Farklı bir yapıyla ihaleye çıkma düşüncemiz var. Tek bir paket halinde değil, 6, 7, belki de 8 paket halinde ihaleye çıkılma düşüncesi var. Bunun altyapısı oluşturuluyor. Evet, alt ligler ve Anadolu kulüplerimiz, bir iki şirket kulübümüz hariç, çok önemli ekonomik sıkıntı içerisindeler. Bu performansı direkt olarak etkiliyor. Anadolu kulüplerinin performansını, büyük kulüplerle rekabet edebilecek seviyeye çıkartamadan, Türk futbolunun yukarı çıkmasını düşünmek saflık olur. Biz ülke futbolunda rekabeti sağlayamadık. Kendimizden daha zayıf rakiple oynayıp o maçı kazanalım istedik. Neredeyse 12 takımımızın hem finans hem de performans sıkıntısı yaşamasıyla karşı karşıyayız. Anadolu kulüplerinde ve alt liglerde performans artışı hedefliyorsak, ekonomik olarak bir artış görmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

"TFF İLE BU HAFTA SONUNA DOĞRU GÖRÜŞECEĞİZ"

Ağaoğlu son olarak TFF ile bu hafta sonuna doğru görüşme yapacaklarını belirterek, "Geçen hafta yapılacak bir görüşmeydi ama Sayın Tatlı'nın istifası nedeniyle geçen hafta bir gecikme oldu. Ama bu hafta sonuna doğru bizim çalışma grubumuzla federasyonun çalışma grubu bir araya gelecek. Kısa, orta ve uzun vadeli planları konuşacağız. Yapı değiştiği için, farklı şeylerle de karşılaşabiliriz. Sözünü veremiyorum tabii" dedi ve sözlerini noktaladı.