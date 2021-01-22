Son Yaz oyuncuları kimdir? Son Yaz dizisi oyuncuları ve karakterleri nedir?

Son Yaz oyuncuları 1. bölümüyle merak konusu oldu. Tanıtımları günler öncesinden yapılan Son Yaz oyuncu kadrosu ve sahneleriyle sosyal medyaya da konu olmuştu. Son Yaz dizisi konusu hakkında detaylar..

SON YAZ OYUNCULARI

Son Yaz dizisi, 1 Ocak Cuma yani bu akşam ilk bölümü ile Fox TV ekranında izleyicilerle buluşacak. Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin yan karakterlerinde de güçlü isimler bulunuyor. Sinan Tuzcu, Emre Karayel, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin gibi isimler birlikte aynı sette buluştu. Son Yaz bir aile hikayesi ve izleyiciler kendi hayatlarını da bu yapımda bulacak. Dizinin hikayesinde olması gerektiğinden daha fazla bir karmaşa görmeyeceksiniz. Yani hayatın genel akışıyla uyumlu bir çizgide ilerleyecek.

Alperen Duymaz - Akgün Gökalp

Ali Atay - Selim Kara

Funda Eryiğit - Canan Kara

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara

Emre Karayel - Fatih Doğanay

Doğanay Sinan Tuzcu - Metin Yaman

Şebnem Dönmez - Serap Gök

Arif Pişkin - Selçuk Taşkın

Taşkın Halil Babür - Soner Sancaktar

Sezer Koç - Emel Yaman

Yasemin Yazıcı - Naz Yaman

Erdem Şanlı - Kaan Gök

Sarp İkiler - Arda Ateş

Ata Nedim Arman - Altay Kara

Yunus Narin - Eray Duraner

Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu

Son Yaz Selim Kara Kimdir? (ALİ ATAY)

Son Yaz Selim Kara işine çok düşkün bir savcı. Çeşme'deki ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşıyor. Dürüst, güvenilir, çalışkan, karizmatik, sabit fikirli, zeki, soğukkanlı, sabırlı, adil, sevgisini çok kolay gösteremeyen bir adam.

Çok konuşmaktan hoşlanmıyor. Özellikle kendisiyle ilgili konularda… İnsan ilişkilerinde başarılı değil. İnsanlar Selim'e saygı duymakla beraber hep bir miktar korkuyorlar ondan. Selim, bunu özellikle yapmıyor aslında hatta çoğu zaman karşısındakinin ondan çekindiğinin farkında bile değil.

İnandığı şeyleri savunurken son derece inatçı ve kavgacı Selim. İstediklerini elde etmek konusunda kararlı… Genelde bir plan dâhilinde stratejisini belirliyor. Karşı tarafı ustalıkla manipüle ediyor. Yalnız bir adam… Selim'in duvarlarını aşmak çok zor. Geçmişi ile ilgili konularda tam bir kapalı kutu. Hatta karısı Canan'ın bile Selim'in geçmişiyle ilgili bilmediği çok önemli sırları var. Karısını ve çocuklarını çok seviyor olmasına rağmen, onları çok ihmal etmiş ve şimdi ailesini kaybetmekle karşı karşıya geliyor.

Son Yaz dizisi Canan Kara kimdir? (FUNDA ERYİĞİT)

Son Yaz dizisi Canan Kara Selim Kara'nın 20 yıllık karısı, Yağmur ve Altay'ın annesi… Güzel, zarif, ince, kibar, sakin, yapıcı, duygusal, anlayışlı, akıllı, kararsız, alçakgönüllü, biraz içe kapanık, kendisine çok güvenmeyen bir kadın.

Hayatı boyunca kocası Selim Kara'nın gölgesinde kalmış, fark etmeden yıllarını harcamış. Oysa bir zamanlar kızı Yağmur gibi tuttuğunu koparan, yırtıcı, idealist genç bir kızken, Selim'le tanışınca, hayatının seyri değişmiş.

Canan'ın en büyük handikabı; özgüven eksikliği. Kendini fazla hafife alıyor. Asla yeterli hissetmiyor. Oysa hisleri çok kuvvetli ve onları dinlese, haklı olduğunu anlayacak. Bugün Selim'in başarılı bir savcı olması da çocukların dürüst bireyler olarak yetişmiş olmaları da aslında tamamen Canan'ın başarısı…

Canan seneler sonra, mesleğine geri dönmeye karar verdiğinde, aslında hayata yeniden dönüyor. Selim'le yüzleşmesi ve boşanmaya karar vermesinden sonra, Canan zincirlerini kırıyor.

Son Yaz dizisi Yağmur Kara kimdir? (HAFSANUR SANCAKTUTAN)

Son Yaz dizisi Yağmur Kara Selim ve Canan'ın kızı. Liseden yeni mezun olmuş, birkaç ay sonra üniversiteye gitmeye hazırlanıyor. Hırçın, zeki, kararlı, fevri, cesur, akıllı, ailesine ve sevdiklerine çok düşkün, yardımsever, dominant, çalışkan, dürüst, sert, sabit fikirli, yaşından olgun, sorumluluk sahibi, korumacı, inatçı, lider ruhlu genç bir kız.

Yağmur, her ne kadar babasına tepkili de olsa, aslında babasına çok benziyor. Anlaşması çok kolay bir karakter değil. Haklı olduğunu düşündüğü zaman, dünya yıkılsa kimseyi dinlemiyor. Dediğim dedik bir kız… Canan'ın kendine olan güvensizliği, Yağmur'un fazla sorumluluk yüklenmesine sebep olmuş. Yağmur, ailesiyle ilgili, aslında taşıyacağından fazla sorumluluğu yükleniyor sürekli. Bu da onu hırçınlaştırıyor.

Son Yaz dizisi Fatih Doğanay kimdir? (EMRE KARAYEL)

Son Yaz dizisi Fatih Doğanay Canan ve Selim'in Hukuk Fakültesinden arkadaşı. Selim'in aksine o avukat olmayı seçmiş. İzmir'in en ünlü ceza avukatlarından biri olmuş. Bu işten çok para kazanmayı amaç edinmiş ve yıllar içinde gerçekten dediğini yapmış, çok kazanan ama gittikçe de kirlenen bir avukat olmuş. Hırslı, içten pazarlıklı, bencil bir adam.

Ama dışarıya özellikle Canan ve Selim'e bu yüzünü hiç göstermiyor. Gençken Canan'a âşıkmış, ama Canan onu değil Selim'i tercih edince aşkını içine atmış, kimseyle evlenmemiş içten içe Selim'e karşı bir öfkesi var aslında, ama asla bunu göstermemiş. Kirli bir avukat olmanın getirisi olarak çok zengin bir hayat sürmektedir, gösterişli bir evi, birkaç tane son model arabası olan, çok iyi giyinen bir adamdır. Golf ve Tenis oynar, gurmedir. Kaliteli yaşamayı, yemeyi içmeyi sever. Selim'in aksine, adeta "Bay Mükemmel"dir.

Son Yaz dizisi Metin Yaman kimdir? (SİNAN TUZCU)

Son Yaz dizisi Metin Yaman sakin, rahat, eğlenceli, çok sosyal, keyfine düşkün, meraklı, ailesine düşkün, titiz, gerginlikten hiç hoşlanmayan, entelektüel, hoş sohbet, kibar, şanslı, sevgi dolu bir koca ve baba…

Metin, varlıklı bir aileden geliyor. Yokluk çekmeden, hayatının bir günü bile sıkıntı yaşamadan büyümüş. Emel'le tanışıp evlenmek istediğinde, ailesi bu evliliğe karşı çıkmış. Ya Emel'den vazgeçecekmiş ya da ailesinin mirasından… Metin, hiç düşünmeden Emel'i seçmiş ve ailesini reddetmiş. Bir gün bile Emel'i seçtiği için pişman olmamış. Geriye dönüp bakmamış. Emel'e onun uğruna vazgeçtiği hayatını hatırlatıp, başına kakmamış.

Metin'in kızı Naz'la çok güzel bir baba kız ilişkisi var. Naz, babasının yakışıklı olması, ince zevk sahibi olmasıyla gurur duyuyor. Metin, nasıl göründüğüne özen gösteriyor.

Son Yaz dizisi Şebnem Dönmez kimdir? (SERAP GÖK)

Son Yaz dizisi Şebnem Dönmez Kaan'ın annesi… Çok güzel, çekici, kendine güvenen, inatçı, zeki, pasif agresif, stratejik, hırslı, ne istediğini bilen ve elde etmek için her şeyi yapabilecek olan, eğlenceli, cesur bir kadın…

Yaşından daha genç gösteriyor. Gençliğinde katıldığı güzellik yarışmasında dereceye bile girmiş, bu yüzden güzelliğinin farkında ve onu ilerleyen yaşına rağmen korumaya son derece kararlı. Lükse düşkün… Şatafattan hoşlanıyor. Para hesabını yapmadan, canı ne isterse alıyor. Özellikle çanta takıntısı var. Pahalı çantalarını, kolunda gururla taşıyor. Kozmetiğe de meraklı… En çok yaşlanma karşıtı kremlere para bayılıyor. Takı takmayı seviyor. Vefat eden eşinden kalan evi ve mal varlığı var. Senelerdir de emlakçılık yapıyor. Serap, bu lüks yaşamını sağlayacak kadar çok para kazanmıyor. Kendisi çok farkında olmasa da parası çoktan suyunu çekti ve büyük bir borç batağının içinde…

Son Yaz dizisi Selçuk Taşkın kimdir? (ARİF PİŞKİN)

Son Yaz dizisi Selçuk Taşkın Akgün Gökalp Taşkın'ın babası. Sekiz yıldır tutuklu olmasına rağmen hala sokakta ismi bilinen bir organize çete lideri. Zamanının en namlı, en tehlikeli adamlarından birisi.

Savcı Selim Kara'nın uzun süren operasyonu sonucu tutuklanmış. Aralarında ciddi husumet olmasına rağmen tanıklık etmek karşılığında oğlunu savcıya emanet edecek.