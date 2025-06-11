SON DEPREMLER || AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER || AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
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11 Haziran 2025 Çarşamba günü deprem mi oldu? Kütahya ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem mi oldu, nerede oldu? İşte, detaylar…

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DEPREMLER || AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DEPREMLER || AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?AFAD son depremler

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