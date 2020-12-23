Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor

23.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:25

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kış aylarında koronavirüs tedbirlerine çok daha sıkı uyulması gerektiğini belirterek, "Diyelim ki bende virüs var. Ben masamda konuşurken, öksürürken çıkarttığım virüs önceden 1 dakika bile canlı kalamazken belki şimdi 10 dakika canlı kalıyor olabilir" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de koronavirüs hasta sayılarında azalma olduğunu; ancak kış aylarında mesafe, maske kurallarına özellikle çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"BU DÖNEMDE EL HİJYENİMİZE DAHA FAZLA DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Prof. Dr. Kara, "Biz sıcaklıktan ve güneş ışığından bu virüsün etkilendiğini söylemiştik. Eskiden masa üstünde belki 1-2 dakikada hatta 30 saniyede güneş varsa etkinliğini kaybediyordu. Şimdi bu süre mevsimin kışa dönmesi havanın soğuması nedeniyle belki 5 dakikaya çıkıyor. Diyelim ki bende virüs var. Ben masamda konuşurken, öksürürken çıkarttığım virüs önceden 1 dakika bile canlı kalamazken belki şimdi 10 dakika canlı kalıyor olabilir. O nedenle size ait olmayan başkasına ait olan ortamlarda, dışardayken mutlaka ve mutlaka el hijyenimize bizim bu dönemde daha fazla dikkat etmemiz lazım. Su ve sabunla el yıkamayı ya da el antiseptiği kullanmayı biraz artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

"YILBAŞINI TELEFONLA KUTLAYIN"

Prof. Dr. Kara, yılbaşının yaklaştığını hatırlatarak, "Yılbaşında birileriyle görüşmek istiyorsanız 'lütfen bunu seneye yapalım' deyin. Bu virüsün yaşayabildiği tek konağı insan ve karşılaştığın her insanda da virüsün olma ihtimali var. Şikayeti olmadan herhangi bir bulgusu olmadan da olma ihtimali var. O kişinin virüssüz olma ihtimalinden eminsen, kesinlikle 'virüsü yok' diyorsan 'buna garanti veriyorum' dersen kabul görüşülebilir. Ama değilse lütfen bu dönemde biraz mesafe ile ve telefonla yılbaşı akşamını kutlayacak şekilde hareket etmeye çalışalım" dedi.

"İVEDİLİKLE RAKAMLARIN DÜŞMESİNİ SAĞLAMAMIZ LAZIM"

Okullarda bu dönemin online olarak devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Kara, "Ara tatilde rakamlara bakılır, şartlara bakılır ve bence o zaman basamak basamak okulların açılması tartışılabilir; ama bugün için baktığımızda bizim ivedilikle rakamların düşmesini sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

Haber Yorumları (2)
ZAZA: Kimsenin bişey bildiği yok hep yanlış bilgi
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CELAL T: Türkiyede bilim adamı mı var ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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