Son dakika: Pendik'te otomobil çarptığı kadının metrelerce sürüklendiği anlar kamerada

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te işe gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Kazada kadın metrelerce havaya fırlayarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken otomobil sürücüsü serbest bırakıldı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik Yayalar Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için evden çıkan 6 aylık evli olan 25 yaşında ki Dilek Karakoç yolun karşısına geçmek isterken A. Şahin yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düştü. Yaşanan kazada talihsiz kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yaşam savaşı veriyor. Otomobil sürücüsü A. Şahin ise serbest bırakıldı. Talihsiz kadının akrabaları ise otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına isyan etti. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

"25 yaşında hayatının baharında bir can ölümle pençeleşiyor adalet istiyoruz"

Otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Dayı Hüseyin Kuruş, "Kaza sabah 06.30 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isterken oldu. Biz burada bulunan güvenlik kameralarını izlediğimiz de kazayı yapan sürücünün hiç frene basmadığı kazanın olduğu yer ile yeğenimin düştüğü yer arasında ki mesafe 25-30 metre. Kazayı yapan şahsın telefonla mı oynuyordu yoksa gece mesaisinden mi çıktı? Uykusuz muydu bilemiyoruz. Biz bu olayın kapsamlı şekilde araştırılmasını istiyoruz. Yeğenimin şu anda tüm vücudu kırık, 6 aylık evli kendisi hayatının baharında bu olayı yaşadı. Bu olay detaylı şekilde araştırılsın istiyoruz. Biz daha hastaneden haber almadan şahıs savcılık tarafından serbest bırakılmış elini kolunu sallayarak geziyor. Diğer tarafta 25 yaşında hayatının baharında bir can ölümle pençeleşiyor adalet istiyoruz" dedi.

Baba Kadir Çuval," Sabah 6 gibi kızım işe gitmek için karşı yöne geçmek isterken süratli bir araba gelip kızama vuruyor. Kızımın durumu ağır elleri, kolları kırık, kafası parçalanmış şu anda yoğun bakımda doktorlar durumunun kötü olduğunu söylüyor. Kızıma çarpan şahıs şu anda serbest elini kolunu sallayarak geziyor. Çok üzgünüz" dedi. - İSTANBUL