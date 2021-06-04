Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Atölyeleri önemsiyorum"

Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Atölyeleri önemsiyorum" "Çocukların bir şeyi bilmesi elbette gerekli olabilir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Atölyeleri önemsiyorum"

"Çocukların bir şeyi bilmesi elbette gerekli olabilir. Ama asıl olan yapabilmektir"

"Türkiye uzaktan eğitimde kurduğu televizyon sayısı, canlı derslerin sayısı, EBA web sitesinin eğitim bakanlıkları arasında birinci olması tüm dünyada. Bunun gibi birçok somut veri bize öğretmenlerimizin ne kadar büyük bir başarı ortaya koyduklarını gösteriyor"

ÇANAKKALE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi açılış ve temel atma töreni için geldiği Çanakkale'de, "Türkiye uzaktan eğitimde kurduğu televizyon sayısı, canlı derslerin sayısı, EBA web sitesinin eğitim bakanlıkları arasında birinci olması tüm dünyada. Bunun gibi birçok somut veri bize öğretmenlerimizin ne kadar büyük bir başarı ortaya koyduklarını gösteriyor" dedi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Burada açacağımız tasarım beceri atölyesi ve okullarımız ve diğer tüm yatırımlarımız depremden dolayı yıkılmış, yeniden yapılacak ve güçlendirmesi yapılacak ve yapılmaya devam eden okullarımızın tamamının yatırımları ile ilgili hiçbir problem yok. İnşallah bunların hepsini hep beraber hal yoluna koyacağız" dedi.

Bakan Selçuk eğitimde fırsat adaletine değinerek, "Bizim bu süreç içerisinde özellikle salgın dönemi içerisinde uzaktan eğitimi fırsat eşitliğinin de ötesine taşıyarak bir fırsat adaleti kavramıyla hareket etmemizin bir nedeni var. Herkese eşit davrandığımızda herkese aynı adaleti sağlamış olmuyoruz. O yüzden fırsat adaleti diyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını bireysel olarak doyurmaya, sağlamaya da gayret ediyoruz. Buradaki tüm yatırımlar aslında bu gün için ümit verici eğitimin temel parametreleri, temel ölçütleri açısından baktığımızda Çanakkale'nin eğitim haritası oldukça iyi bir yerde ve çok çok daha iyi bir yere gelecek çünkü Çanakkale kendisiyle ya da yakınındaki şehirler ile yarışmayacak. Çanakkale Tokyo ile yarışacak, Paris ile yarışacak, New York ile yarışacak, Oktova ile yarışacak. Böyle baktığımızda aslında meselenin evrensel bir mesele olduğu, meselenin milli bir mesele olduğu ve milli ve evrensel arasındaki dengeyi kurma meselesi olduğu da çok net olarak karşımızda" ifadelerini kullandı.

Eğitim atölyeleri konusuna değinen Selçuk, "Burada açılışı yapılacak atölyeyi çok önemsiyorum. Atölyeleri önemsiyorum. Çünkü atölyeler de çocuğun yaşam becerileri üzerinden hayatı okuması, hayatın provasını yapması için çok özel yerler. Meslek bilincinin gelişebilmesi, hangi meslek becerilerine sahip olduğunu kavraması, neleri yapabildiğini ve neleri yapamadığını anlaması bakımından çocuklar için müthiş bir laboratuvar. Atölyeler, on binlerce, yüz binlerce olursa ki Çanakkale'de de sayısının arttığını görmek beni çok mutlu ediyor. Bu atölyelerin sayısı arttığında o zaman emin olun çocukların yüzü daha fazla gülecek. Daha çok gülümseyecekler. Hayattaki başarıları yükselecek. Hayattaki pratikleri yükselecek. Öğretmen arkadaşları buralarda eğitimler verecekler. Böylece sadece kalem kağıt üzerinde öğretim çalışması yerine hayat pratiği üzerinden bir eğitim anlayışına doğruda evrilmiş olacağız" dedi.

Bilmenin yanı sıra yapabilmenin de önemli olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu gün ortaokula başlayan çocuklar 2030'ların 2040'ların başlarında iş hayatına atılacaklar. Bize diyecekler ki hepimize soracaklar 'siz bizi nasıl bir geleceğe hazırladınız? Geleceği okuyabildiniz mi? Bizim ihtiyacımız olan becerileri verebildiniz mi' diye bize soracaklar. Bizim o günlere bu günden hazırlanmamız gerekiyor. Onların ihtiyaç duyacakları bütün becerileri kazandırmak için sadece bilmelerini değil yapabilmelerini sağlamalıyız. Çocukların bir şeyi bilmesi elbette gerekli olabilir. Ama asıl olan yapabilmektir. Eğer yapabilirler ise o zaman karışlarına hangi problem çıkarsa çıksın uyum sağlama becerileri, uyum sağlama kabiliyetleri çok yüksek olacaktır" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecine değinen Bakan Selçuk, "Yüz yılda olacak bir salgın faaliyetinin tam da ortasında imdada yetişmek, halkın sorunlarına çare olmak, anne ve babaları yalnız bırakmamak, çok büyük bir vazife. Ulvi bir vazife bu vazifeyi meslektaşlarım ile beraber elimizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmanın da sevinci ve mutluluğu içindeyiz. İyi bir şekilde derken kastettiğim şey aslında uluslararası veriler. OSD verileri, Google verileri. UNESCO verileri. Türkiye uzaktan eğitimde kurduğu televizyon sayısı, canlı derslerin sayısı, EBA web sitesinin eğitim bakanlıkları arasında birinci olması tüm dünyada. Bunun gibi birçok somut veri bize öğretmenlerimizin ne kadar büyük bir başarı ortaya koyduklarını gösteriyor. Ben onlara ayrıca şükranlarımı ifade etmek isterim" diye konuştu.

Konuşmasında son olarak telafi dönemine ilişkin bilgiler veren Bakan Selçuk, "Önümüzde bir telafi sürecimiz var. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, özel sektör ile hepsi ile birlikte acaba bu önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde telafi sürecinde nasıl katkı sağlarız şeklindeki soruya da destek oluyorlar teşekkür ediyorum. Belediyeler birliği ile de yaptığımız toplantılarda Türkiye'deki tüm belediyelerin bu konuda her türlü yardıma açık olduğunu görmüş bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bakanlıklarımızın tüm imkanlarını çocuklarımızın eğitiminin niteliğini yükseltmek için açmalarından da ayrıca sevinç duyuyorum. Ben bunu Türkiye'nin birikimi ile yapabilecek, halledilebilecek bir şey olduğunu, asla korkmamamız gerektiğini, asla 'kayıp nesil', gerçekten iddialı ve bilimsel olmayan böyle ifadeler kullanmamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Daha sonra video konferans yöntemiyle Çan ilçesinde Terzialan ve Ezine ilçesinde Geyikli ilkokullarının temel atma törenleri yapıldı. Milli Eğitim Bakanı daha sonra Tasarım Beceri Atölyesi'nin açılışını yaptı ve yetkililerden atölye ile ilgili brifing aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas