Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi

Son dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 can kaybı var.

Afet bölgesinde can kaybı yükseliyor. 3 ilde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 62'ye yükseldi. 8 kişinin tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.

ENKAZDA 2 CANSIZ BEDEN BULUNDU

Öte yandan sel felaketinde Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takip ettiği enkazdaki arama çalışmalarında akşam saatlerinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cansız beneler hastane morguna götürüldü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamanın devamında arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulandı. Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Açıklamada, 8 kişinin de tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

VATANDAŞLAR SEL BÖLGESİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu'da 4 bin 526, Sinop'ta 2 bin 492 ve Bartın'da bin 67 personelin görevli olduğunun belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

Bartın'ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359, Kastamonu'da toplam bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzede tahliye edilmiştir.

BARINMA HİZMETLERİ

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 814 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Çadırlarda 382 afetzede kalmaktadır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite bulunmakta olup, 146 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin kişilik kapasite ayrılmış olup 22 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 220 çadır, 660 battaniye, 660 yatak, 660 nevresim seti bölgeye sevk edilmiştir.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira ve Bartın'a 2 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 5 milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon lira ödenek gönderildi. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 milyon lira ödenek aktarıldı. Toplamda 23 milyon lira nakdi ödenek gönderildi.

HABERLEŞME ÇALIŞMALARI

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 12 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, 16 adet mobil baz istasyonu ve 4 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir