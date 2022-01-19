Son dakika: Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada

Son dakika: Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada
Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... VAN'da etkili olan kar ve tipide buzlanma nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini iterek kurtarmak isteyen trafik polisi, fırtınada zor anlar yaşadı.

VAN'da etkili olan kar ve tipide buzlanma nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini iterek kurtarmak isteyen trafik polisi, fırtınada zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinin yolu kapandı, çok sayıda araç da yolda mahsur kaldı. Fırtınaya rağmen görevlerini sürdüren trafik polisleri, Edremit ilçesinin Erdemkent Mahallesi'nde rampada yolda kalan araç sürücülerine yardım etti. Bu sırada bir öğrenci servisini itmeye çalışan polis memuru, zor anlar yaşadı. Fırtınanın zaman zaman savurduğu trafik polisi, öğrenci servisini iterek ilerlemesine yardımcı oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Son dakika: Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada

Son dakika: Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada

Son dakika: Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada

Son dakika: Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada

Son dakika: Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada

Son dakika: Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada

Son dakika: Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Son Dakika Haberleri

Tragger, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title