Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kız, minik çocuğun kumbarasını çaldı
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Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kız, minik çocuğun kumbarasını çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da biri hamile iki kız, boş eve girdi. Kızlar, evde buldukları çocuk kumbarasını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. İki kafadar, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de boş evi gözlerine kestiren biri hamile iki kız hırsız, girdikleri evde çocuğa ait kumbarayı keserek, içindeki 500 lirayı aldı. Ev sahibi, kontrollerinin ardından kumbaranın çalındığını fark etti. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri hırsızları kısa sürede yakalarken, hırsızların eve girip çıktığı anlar kameraya yansıdı.

EVDE ÇALACAK BAŞKA ŞEY BULAMADILAR

Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, baba Senayi D. evden ayrıldığını gören hırsızlar, eve girerek çalacak malzeme aradı. Bir süre evde dolanan hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca küçük çocuğun kumbarasına göz dikti.

Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kadın, minik çocuğun kumbarasını çaldı

KUMBARANIN ÇALINDIĞINI FARK ETTİ

Kumbarayı bıçakla kesen hırsızlar, içerisindeki yaklaşık 500 TL'yi çalarak evden ayrıldı. Eve gelen Senayi D. kumbaranın bıçakla kesilerek paraların alındığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine Senayi D. eve doğru geldiği sırada Kaya Sokak içerisinde iki kadından şüphelendiğini söyledi.

Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kadın, minik çocuğun kumbarasını çaldı

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Bunun üzerine evin çevresinde bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasını izleyen ekipler, hırsızların N.G. ile Cansu A. olduğunu tespit etti. Hırsızlar kısa sürede Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlardan C.A.'nın daha önceki suçlarından 3 yıl 6 ay kesilmiş cezası olduğu öğrenildi.

Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kadın, minik çocuğun kumbarasını çaldı

HENÜZ 17 YAŞINDA

Gözaltına alınan 17 yaşındaki N.G. isimli hırsızın hamile olduğu öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri hırsızı Sarıyer Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek rapor aldı. Yapılan incelemenin ardından N.G. Çocuk Büro Amirliğine, C.A. ise Sadabat Polis Merkezine teslim edildi. Hırsızların eve girip çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kadın, minik çocuğun kumbarasını çaldı
Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kız, minik çocuğun kumbarasını çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kız, minik çocuğun kumbarasını çaldı - Haberler
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