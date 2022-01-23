Son Dakika: Kar yağışı yine etkisini artırdı, İstanbul-Ankara kara yolu ulaşımı durdu

Son dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Türkiye'de sürücüler zorluk yaşarken, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre İstanbul - Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı. Ayrıca açıklamada, ekiplerin çalışmaya devam ettiği ve yol güvenli hale gelince tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.

BOLU DAĞI GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Bolu'da kent merkezinde bulunan araçların D-100 Karayolunu kullanarak Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı'na geçişine izin verilmiyor

HANGİ YOLLAR AÇIK?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar saat 21.00 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

İstanbul-Ankara arasında TEM Otoyolu ve devlet karayolu tüm araç trafiğine kapatılmıştır.

Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma açılmıştır.

Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma açılmıştır.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.

Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.

Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.

Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.

Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Servet Uzun Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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