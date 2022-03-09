Son Dakika! İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşen Erdoğan'dan ilk mesaj: Bu tarihi ziyaret, ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olacak

İsrail'de geçtiğimiz Haziran ayında Cumhurbaşkanlığına seçilen Herzog, başta Türkiye olmak üzere ülkesinin ikili ilişkilerde sorun yaşadığı ülkelerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 19 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet protokolü tarafından karşılandı.

2 SAATİ AŞKIN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, başta iki ülke arasındaki büyükelçilik düzeyindeki ilişkiler, Filistin sorunu ve enerji iş birliği olmak üzere birçok konu hakkında 2 saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. İlk olarak söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir. İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim" dedi.

"TİCARET HACMİMİZ SALGINA RAĞMEN ARTTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde: "Başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere muhtelif alanlarda işbirliği potansiyelimizi hayata geçirmemiz özellikle önem taşıyor. Ticaret hacmimiz salgına rağmen yüzde 36'ya yakın artış göstermiştir. 2022'de bu rakamı 10 milyar dolara çıkaracağımıza inanıyorum.

"ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Bölgemizde yaşanan gelişmeler, enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Turizm, bilim, ileri teknoloji, tarım, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi işbirliği imkanlarına sahibiz. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin organizasyonuyla 90 kişilik heyetimiz İsrail'de verimli temaslarda bulundu. İş birliğimizi daha da ilerleteceğiz.

"GÖRÜŞMEMİZİN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİ FİLİSTİN MESELESİYDİ"

Görüşmemizin temel unsurlarından biri tabiatıyla Filistin meselesiydi. Konuya dair yaklaşımımızı ve hassasiyetle paylaştık. Bölgede gerginliğin azaltılmasına, iki devletli çözüm vizyonuna verdiğimiz önemi ifade ettik. Mescid-i Aksa'nın dini kimliğine, kutsiyetine atfettiğimiz önemin altını çizdik.

Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devamı hususunda İsrailli makamların desteğini özellikle vurguladım. Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönelik yaklaşımlarımızı bir kez daha tekrarladım.

"TÜRKLER VE MUSEVİLER YILLARCA BARIŞ İÇİNDE YAŞAMANIN GÜZEL ÖRNEĞİNİ VERDİ"

Türkler ve Museviler yıllarca barış içinde bir arada yaşamanın en güzel örneklerini vermiştir. Koronavirüs salgını ile beraber dünyada nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Antisemitizm, İslam düşmanlığı, ırkçılıkla karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Görüşmemizde Ukrayna, Doğu Akdeniz, güncel ve bölgesel meseleleri ele aldık. Özellikle Dışişleri Bakanımızın bu ziyaretin ardından Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyareti önemsiyorum.

"SONDAJ GEMİLERİMİZLE İŞBİRLİĞİNE GİDEBİLİRİZ"

Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail ziyaretini de önemsiyorum. Türkiye olarak daha önce başlatılmış olan enerji noktasındaki işbirliğini yeniden hayata geçirmek için bu bir fırsattır diye düşünüyorum.

Şu anda bizim elimizde 4 tane sondaj gemisi var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları işbirliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu önemli ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"TÜRKİYE'DE BULUNMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Daha sonra söz alan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise şu ifadeleri kullandı:"Eşim ve ben Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi ziyarete davet ettiğiniz için biraz önce sona eren verimli toplantımız için teşekkür ederim. Benim buradaki ziyaretim İsrail Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren başlatmış olduğunuz diyaloğun devamıdır. Bu an ülkelerimiz arasındaki ilişkilerinde çok önemli bir andır.

Amacımız ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin temellerini atmaktır. Halklarımız arasında ilişkilerimiz çok eskidir. Güçlü tarihi, dini, kültürel kökleri vardır. Çok sayıda kadın erkek, lider, haham, şair, tüccar ve girişimcilerden oluşan seçkin bir şahsiyet listesi bu ülkedeki yahudi tarihinin geçmişinin sadece bir parçasıdır.

"İLİŞKİLERİMİZ NE YAZIK Kİ DARLIK DÖNEMİNDEN GEÇMİŞTİR"

İlişkilerimiz son zamanlarda ne yazık ki bir darlık döneminden geçmiştir. İnanıyorum ki karşılıklı saygı temellerinde incelenip bölgesel ve küresel duyarlılıkla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin ev olarak adlandırıldığı bölgeyi çarpıcı bir işbirliğini yapabilir ve yapmalıdır. Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir. Zikrettiğiniz diyaloğun devamını mümkün kılacaktır. Bu diyaloğu her yönde yaşamalıyız.

NAZIM HİKMET ŞİİRİ OKUDU

Modern çağın en büyük Türk şairinden biri olan Nazım Hikmet, Yaşamaya Dair adlı şiirinde şu satırları yazmıştır:

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

Yetmişinde bile, meselâ, zeytin dikeceksin,

Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,

Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

Yaşamak yani ağır bastığından.

Bugün şairin dediği gibiyiz. Biz iki halk, iki ülke her alanda derinlemesine bir diyalog içerecek, güven ve saygı yoluna çıkmayı seçiyoruz. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinden anlaşmak zorundayız. Bizimki gibi zengin geçmişi olan bir ilişkide bu durum doğaldır. Ancak anlaşmazlıkları geleceğe yönelik çözmeye çalışacağız.

"HEM SİZ HEM DE MİLLETİM HZ. İBRAHİM'İN ÇOCUKLARIYIZ"

Hem sizin milletiniz ve hem de benim milletim Allah'a inananların babası olan Hz. İbrahim'in çocuklarıyız. İnanıyorum ki siz ve ben aslında burada hepimizin anladığı bir şeyi kanıtlıyoruz. Aramızda iyi bir ortaklık, komşuluk hepimiz için önemlidir. Hepimiz, tüm dinlerin mensupları Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar yan yana, barış içinde yaşayabiliriz ve yaşamalıyız.

"BÜTÜN DÜNYAYA BAŞKA BİR YÖN SEÇTİĞİMİZİ BELİRTMEK İSTİYORUM"

Bölgede istikrar, barış ve güvenliği tesis etmemiz için birlikte çalışmamızı diliyorum. Hükümetimiz de her zaman inanç hürriyetini koruyan bir hükümettir. Son haftalarda bir kez daha savaşların ne kadar kötü olduğunu, buna karşılık istikrarlı bir dünya düzenin, ülkeler ve halklar arasında köprüler kurmanın önemli olduğunu gördük. Ukrayna'daki savaş çok kan dökülmesine neden olmaktadır, insani felakettir. Ayrıca yarın ülkenizde yapılacak olan önemli zirveye vesile olan çabalarınızı çok takdir ediyorum.

Bugünlerde biz bütün dünyaya başkan bir yön seçtiğimizi belirtmek istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Dua ediyorum ki Tanrı yanımızda olsun ve yeni yolumuzda bize rehberlik etsin."