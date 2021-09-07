Elleri arkadan kelepçeli, ağzı bantlı, başında poşetle bulunan Kristina'nın ölüm nedeni ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elleri kelepçeli, ağzı bantlı ve başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'nın intihar ettiği ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elleri kelepçeli, ağzı bantlı ve başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'nın intihar ettiği ortaya çıktı. Savcılık, Kristina'nın intihar ettiğine kanaat getirerek takipsizlik kararı verdi.

Eskiçeşme Mahallesi'nde 2 Ocak'ta kendisinden haber alınamaması üzerine çilingir ile eve giren güvenlik güçleri Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'yı elleri arkadan ters kelepçeli, ağzı bantlı ve kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulmuştu. Yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilen genç kadının cansız bedeni detaylı incelemeye alındı. Bu sırada güvenlik güçleri ise çevredeki kameraları titizlikle inceleyerek eve giren çıkanı araştırmaya başladı. İncelemeler sonucu, Kristina'nın evine kimsenin girmediği, en son genç kadının eve girdiği ortaya çıktı. Ardından evin içerisinde ve dışarısında inceleme yapan olay yeri inceleme ekibi, tüm pencerelerin demir parmaklıklı olması ve kapının içeriden kilitli olması nedeniyle genç kadının intihar ettiği kanaatine vardı. Novytska'nın evinde bulunan antidepresan ilaçlar da intihar şüphesini arttırdı. Adli tıptan gelen raporun ardından Kristina'nın intihar ettiği ortaya çıktı.

Filmdeki gibi intihar etti

Kevin Spacey ve Kate Winslet'ın başrollerini paylaştığı 'Ölüm ile yaşam arasında' (The Life of David Gale) filmdeki gibi intihar eden Kristina'nın filimden etkilendiği de düşünülüyor.

Olayın ardından Kristina'nın annesi ifadesinde kızının psikolojik sorunları olduğunu söylemişti. Kristina'nın erkek arkadaşı Murat da ifadesinde Kristina ile uzun zamandır tanıştıklarını ve psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

Delilleri değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Kararda Kristina'yı intihara teşvik eden ve azmettiren birinin tespit edilemediği de dosyaya eklendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan