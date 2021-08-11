Son dakika haberleri | Yangın bölgelerinde ölüm kalım savaşı veren Gaziantepli itfaiyeciler kente döndü
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Son dakika haberleri | Yangın bölgelerinde ölüm kalım savaşı veren Gaziantepli itfaiyeciler kente döndü

Son dakika haberleri | Yangın bölgelerinde ölüm kalım savaşı veren Gaziantepli itfaiyeciler kente döndü
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye ve Adana'daki yangınlarda görev aldıktan sonra Antalya ve Muğla'daki çalışmalara da destek olan Gaziantepli itfaiyeciler, görev başında atlattıkları tehlikeleri anlattı.

Osmaniye ve Adana'daki yangınlarda görev aldıktan sonra Antalya ve Muğla'daki çalışmalara da destek olan Gaziantepli itfaiyeciler, görev başında atlattıkları tehlikeleri anlattı.

Yangınların büyük oranda söndürülmesinin ardından kente dönen itfaiyeciler, mesai arkadaşları tarafından Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı önünde karşılandı.

Gördükleri manzarayı "meslek hayatımızın en büyük olayıydı" diye nitelendiren itfaiyeciler, görev başında zaman zaman ölüm kalım savaşına varan olaylar yaşadı.

İtfaiye eri Fatih Yücel Berkörs, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığında görev yaptığını, orman yangınlarının kendilerini çok üzdüğünü anlattı.

Marmaris ve Bodrum bölgesinde bir hafta kadar görev aldıklarını ifade eden Berkörs, "Tüm gücümüzle gece gündüz çalıştık. Orman yangınlarında vatandaşlar da bizlere yardımcı oldu. Daha önce böyle bir çapta orman yangınıyla karşılaşmadım. Gördüğümüz manzara çok üzücüydü. Allah, bir daha orman yangınlarını göstermesin." diye konuştu.

Görev sırasında zaman zaman tehlikeler de atlattıklarını dile getiren Berkörs, şunları kaydetti:

"Orman yangınında yanmaktan son anda kurtuldum. Yangında çamları söndürmeye çalıştığım sırada ateş üzerime gelmeye başladı. Arkadaşım soğutma çalışması yaparak beni yangından kurtardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. "

Meslekte yaklaşık 13 yıldır görev yaptığını dile getiren itfaiye eri Ali Beyaz ise daha önce böyle büyük çaplı orman yangını görmediğini vurguladı.

Orman yangınlarında özellikle halkın da kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Beyaz, "Görev aldığımız orman yangınları bize çok büyük bir tecrübe oldu. Gece gündüz demeden orman yangınlarına müdahale etmeye çalıştık." dedi.

Beyaz, yaşadıklarını uzun süre unutamayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Orman yangınlarında bir arkadaşımı yanmaktan kurtardım. Termik santralinin alt tarafında çamlar yanıyordu. Yangın büyüyünce arkadaşım Fatih, yangının içerisinde kalıyordu. Suyu açarak arkadaşımı yanmaktan kurtardım. Kendisini çamların gerisine çektim."

İtfaiye eri Ergün Tokgöz ise Manavgat bölgesinde yaklaşık bir hafta görev yaptığını belirterek, "Bölgedeki bir köyde büyük bir yangın çıkmıştı ve orada yangını söndürmeye çalıştık. Mesleki hayatım boyunca böyle bir yangın görmedim. Bizim için büyük bir tecrübe oldu. Genellikle ev yangınlarına gidiyorduk. Bu orman yangınlarda içimiz yandı. Elimizden geleni yaptık. Yangınların arasında da kaldık. Çok şükür kazasız yangın bölgesinden ayrıldık. İnşallah bir daha böyle yangınlar olmaz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ise ekip arkadaşlarının büyük bir özveriyle yangınlara müdahale ettiğini anlattı.

Yangınların ilk anından itibaren bölgeye personel ve araç takviyesi gerçekleştirildiğini anımsatan Yılmaz, "Birçok kurumumuz orman yangınlarını söndürüp kontrol altına aldı. Bugün de arkadaşlarımız kazasız ve belasız döndüler. Biz de bu arkadaşlarımızı büyük bir sevinçle karşıladık. Allah, vatana millete zeval vermesin. Böyle büyük yangınlar göstermesin. Orman yangınlarına 3 araç, 6 personel gönderdik. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak orman yangınlarında büyük mücadele vermek bizim için gurur." diye konuştu.

Son dakika haberleri | Yangın bölgelerinde ölüm kalım savaşı veren Gaziantepli itfaiyeciler kente döndü
Son dakika haberleri | Yangın bölgelerinde ölüm kalım savaşı veren Gaziantepli itfaiyeciler kente döndü
Son dakika haberleri | Yangın bölgelerinde ölüm kalım savaşı veren Gaziantepli itfaiyeciler kente döndü
Son dakika haberleri | Yangın bölgelerinde ölüm kalım savaşı veren Gaziantepli itfaiyeciler kente döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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Son dakika haberleri | Yangın bölgelerinde ölüm kalım savaşı veren Gaziantepli itfaiyeciler kente döndü - Haberler
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