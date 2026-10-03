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Donald Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Tek şartını açıkladı

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Donald Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Tek şartını açıkladı Haber Videosunu İzle
Donald Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Tek şartını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Alabama'nın Mobile kentindeki mitinginde ara seçimler öncesinde dikkat çeken ekonomik vaadini yineledi. Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki kontrolünü koruması halinde ABD'deki her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar "Trump temettüsü" verileceğini söyledi. Trump ayrıca bu paranın ABD içinde harcanması şartını dile getirdi.

Trump'tan seçimlere kısa süre kala Amerikan seçmeninin cebini doğrudan ilgilendiren bir çıkış geldi. Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu korumasını isteyen Trump, 5 bin dolarlık ödeme sözünü bir kez daha tekrarladı.

"HER BİRİNİZİN CEBİNDE 5 BİN DOLAR OLACAK"

Mobile'daki mitingde konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kazanması halinde her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolar ödeme yapacağını açıkladı. Trump aynı vaadi daha önce Cumhuriyetçilerin eylül ayındaki ara seçim kongresinde de dile getirmişti. Trump, "Cumhuriyetçiler kazanırsa her birinizin cebinde 5 bin dolar olacak ve ülkemiz daha önce hiç görmediğimiz bir ekonomik başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

PARANIN HARCANMASINA ŞART KOYDU

Trump, 5 bin dolarlık vaatle ilgili yeni bir ayrıntıyı da açıkladı. Vatandaşlara verilecek paranın ABD sınırları içerisinde harcanması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı, söz konusu ödemenin yaklaşık 1 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağını belirtirken, bunun karşılanabilir olduğunu savundu. Daha önceki açıklamalarında ise finansman konusunda gümrük tarifelerinden elde edilen gelirlere işaret etmişti.

Kaynak: Haberler.com
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