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Tennessee'de infaz 2 dozla başarısız oldu, Ceza İnfaz Kurumu Başkanı istifa edecek

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Tennessee'de idam mahkumu Christa Pike'a 2 doz ilaç verilmesine rağmen infaz gerçekleşmedi. Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada'nın ay sonunda istifa edeceği ve olayın bağımsız soruşturmayla inceleneceği açıklandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'a 2 doz ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleşmemesinin ardından eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada'nın istifa edeceği belirtildi.

Tennessee Valisi Bill Lee, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Strada'nın ay sonunda istifa edeceğini belirten Lee, bu istifanın Tennessee halkının yararına olacağını vurguladı.

Yapılacak bağımsız bir soruşturma sonucunda çarşamba günkü idam girişiminin detaylarının belli olacağını belirten Lee, "Bu incelemenin son derece yerinde ve gerekli olduğuna inanıyorum ve tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Başarısız infaz olayı

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İdam cezasının infazı için Pike'a çarşamba günü 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

Pike'ın avukatları, dün yaptıkları açıklamada, Pike'ın hastanede solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA
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