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Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor

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Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor
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Fenerbahçe, dostluk karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşı karşıya geldi. Azerbaycan'da oynanan maçta Fenerbahçe, 33. dakikada Mason Greenwood'un rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. İki takımın teknik direktörlerinin anlaşması sonucunda Fenerbahçe maça 11 kişi devam etti. Mason Greenwood'un yerine Adnan Fettahoğlu oyuna girdi.

Fenerbahçe, milli arada hazırlık kapsamında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. Azerbaycan'da futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadelede, saha içinde ender görülen ve dostluk ruhuna yakışan anlar yaşandı.

GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 33. dakikasında Fenerbahçe'nin İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood, rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Maçta dostluk atmosferini korumak adına iki takımın teknik direktörleri hızlıca bir araya gelerek centilmence bir karara imza attı.

FENERBAHÇE MAÇA 11 KİŞİ DEVAM ETTİ

Yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin sahada 10 kişi kalmaması ve mücadelenin 11'e 11 devam etmesi konusunda mutabakata varıldı. Kırmızı kart gören Mason Greenwood oyundan çıkarken, yerini genç futbolcu Adnan Fettahoğlu'na bıraktı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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