Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

Ankara'da, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen tesise düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan toplam 49 bin 314 adet bebek gıda ve bakım ürünü ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Yenimahalle'deki bir işletmede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında kaydı bulunmayan ürünlerin paketlenerek depolandığı ve satışa sunulduğu tespit etti. Tesise düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 43 bin 856 adet bebek bezi, 5 bin 98 adet bebek maması ve 360 adet ıslak mendil olmak üzere toplam 49 bin 314 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı