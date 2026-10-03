Haberler

Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'deki ruhsatsız tesiste piyasaya hazır 43 bin 856 bebek bezi, 5 bin 98 mama ve 360 ıslak mendil ele geçirdi. Toplam 49 bin 314 ürünün bakanlık kaydı bulunmadığı belirlenirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen tesise düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan toplam 49 bin 314 adet bebek gıda ve bakım ürünü ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Yenimahalle'deki bir işletmede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında kaydı bulunmayan ürünlerin paketlenerek depolandığı ve satışa sunulduğu tespit etti. Tesise düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 43 bin 856 adet bebek bezi, 5 bin 98 adet bebek maması ve 360 adet ıslak mendil olmak üzere toplam 49 bin 314 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 97 yaşındaki şemsiye tamircisi, hastalığına rağmen tezgaha döndü! Komşusu 1 saat yalvarmış

Komşusu 1 saat yalvardı! Hastalığına rağmen tezgahına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor

Tansiyon yüksek! Orduya talimat verdi, savaş hazırlıkları başladı

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta ibra kararı!
İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin

MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
Spiker Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde tutuklama! Otopsi raporu yüksek doz propofolü işaret etti

Ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı! Otopside o madde çıktı
Mansur Yavaş, CHP'den istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdım

Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdı! Bardağı taşıran o isim