Son dakika haberleri... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüştü
Son dakika gündem haberine göre Görüntü Dökümü: Büyükelçi Yıldız'ın KDP lideri Mesut Barzani ile görüşmesinden detaylar Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinden detaylar ERBİL - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, eski Irak...
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Büyükelçi Yıldız'ın KDP lideri Mesut Barzani ile görüşmesinden detaylar
Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi
Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinden detaylar ERBİL - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed