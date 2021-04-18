Son dakika haberleri... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Görüntü Dökümü: Büyükelçi Yıldız'ın KDP lideri Mesut Barzani ile görüşmesinden detaylar Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi Büyükelçi Yıldız'ın IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinden detaylar ERBİL - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, eski Irak...