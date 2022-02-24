Son dakika haberleri! Sultangazi'de tayt dayağı: Karısını hastanelik etti, serbest kaldı

Olay, geçen pazar günü Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işinde çalışan Zafer Bozkurt, tayt giydiği gerekçesiyle eşi Esra Bozkurt 'a saldırdı. Genç kadın dakikalarca dehşeti yaşadı. Gürültüleri duyan komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan Esra Bozkurt'u, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırdı. Zafer Bozkurt ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Esra Bozkurt, dün taburcu edilirken, eşi Zafer Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bozkurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TAYT GİYDİĞİ İÇİN TARTIŞMA ÇIKARDI"

"ŞİKAYETÇİ OLURUM DİYE HASTANEYE GÖTÜRMEDİ"

"İYİ Kİ ÖLMEMİŞİM DİYORUM"

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

"ÖLDÜRMEK İÇİN DÖVÜYOR"