Son dakika haberleri! Milletvekilleri ile GMİS, Çalışma Bakanı ile bir araya geldi
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Son dakika haberleri! Milletvekilleri ile GMİS, Çalışma Bakanı ile bir araya geldi

Son dakika haberleri! Milletvekilleri ile GMİS, Çalışma Bakanı ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu ile Şubeler Yöneticileri; Ankara'da TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri ile TTK yerüstü ve MTA'da düşük ücretle çalışan işçilerin ücretlerinin düzeltilmesi için çok yönlü, hızlı ve yoğun bir çalışma süreciyle tüm yolları zorlamaya devam ediyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu ile Şubeler Yöneticileri; Ankara'da TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri ile TTK yerüstü ve MTA'da düşük ücretle çalışan işçilerin ücretlerinin düzeltilmesi için çok yönlü, hızlı ve yoğun bir çalışma süreciyle tüm yolları zorlamaya devam ediyor.

GMİS'e bağlı Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç, Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç, Amasra Şube Başkanı Birol Yalçın, TBMM'de milletvekillerini ziyaret ederek talepleri hakkında bilgi aktardılar.

Bu ziyaretlerin ardından AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'in TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ndeki toplantıya katıldıkları saatlerde gerçekleşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılan ziyarette eşit işe eşit ücret konusu ele alındı.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu; TTK'da yerüstünde çalışan işçiler ile MTA'da düşük ücretlerle çalışan işçilerin ücret skalalarının kademeli olarak düzeltilmesi yönündeki taleplerini Bakan Vedat Bilgin'e yineledi.

"GMİS'in talepleri haklı ve makul, sorun mutlaka çözülmeli"

Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu da Bakan Bilgin'e; GMİS'in yönetici ve üyelerinin taleplerinin haklı ve makul olduğunu ifade ederek eşit işe eşit ücret konusunun çözümü için ısrarcı olduklarını ve sorunun muhakkak çözülmesi gerektiğini belirttiler.

Milletvekilleri; Özellikle TTK yerüstü ve MTA'DA düşük ücretle çalışan işçilerin mevcut ücretleriyle huzurlu bir çalışma yürütemeyeceklerini, iş barışının bozulacağını, sorun nedeniyle kendilerinin de sıkıntı yaşadıklarını ve sorunun mutlaka çözülmesini istediklerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ifade ettiler.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu,

3 Ağustos'ta da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etmiş ve TTK'da yerüstünde çalışan işçiler ile MTA'da düşük ücretlerle çalışan işçilerin durumlarını ve taleplerini detaylı olarak anlatmışlardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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