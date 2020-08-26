Son dakika haberleri! Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor

Son dakika gelişmesine göre Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyorKORONAVİRÜS salgınının ülkede görülmeye başladığı süreçte evde kalan ve kendilerini hamur işine veren kadınlar, belediyenin projesi kapsamında hem sağlıklı beslenmeyi öğreniyor hem de spor yaparak zayıflama imkanı yakalıyor.

26.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:46

Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor

KORONAVİRÜS salgınının ülkede görülmeye başladığı süreçte evde kalan ve kendilerini hamur işine veren kadınlar, belediyenin projesi kapsamında hem sağlıklı beslenmeyi öğreniyor hem de spor yaparak zayıflama imkanı yakalıyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından Covid-19 sonrası doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 55 mahalleye gelen diyetisyen ve spor öğretmenleri, ilçe sakinlerine özel sağlıklı beslenme programı düzenlemesinin ardından çeşitli spor hareketleriyle spor yapmalarına katkı sağlıyor. Koronavirüs nedeniyle evde hareketsiz kalarak bolca hamur işi kadınlar, etkinlikte spor yaparak zayıflıyor.

'AVANTAJA ÇEVRİLEBİLİR'

Muratpaşa Belediyesi sabah sporları hocası Ülker Pınar Aydın, karantina dönemi nedeniyle kadınların evlerinde uzun süreli hareketsiz kaldığını anlattı. Aydın, 'Sürekli pasta börek yaptılar, kiloları aldılar. 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'yle birlikte biz her mahalleye gidip onlara diyetisyenimiz diyet programı hazırlayacak. Spor hocalarımız ise fit olmalarını sağlayacak. Amacımız sağlıklı, mutlu, huzurlu, fit insanlar oluşturmak. 55 mahalleyi geziyoruz. Her gün farklı bir mahalledeyiz. 'Koronaya bye bye, spora hi hi' diyeceğiz. Bu kötü süreci sporla sağlıklı beslenmeyle avantaja çevirebilir, metabolizmalarını hızlandırabilirler" diye konuştu.

TAKİPLERİ SAĞLANACAK

Belediyenin diyetisyeni Tuğba Baysal Avcıoğlu, yanlış beslenme ve hareketsizlik nedeniyle bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Avcıoğlu, 'Hareketsizlikle ortaya çıkabilecek kanser, tansiyon, şeker ve kalp hastalığı gibi hastalıklara karşı komşularımızı korumak istedik. Özellikle pandemi sürecinde yanlış beslenmenin ve hareketsizliğin olumsuz etkinliklerini bir kez daha gördük. O yüzden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' projesini başlattı. 55 mahalleye 3 ekip olarak giderek her vatandaşa ulaşmak istedik. Haftanın belirli günleri sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler verip, spor antrenörlerimiz sayesinde de ev içerisinde yapılabilecek küçük egzersizler göstereceğiz. Ardından takiplerini sağlayacağız" dedi.

KANSERİ SPORLA YENDİ

Etkinliğe katılan Mürüvet Türel (41), spor aktiviteleri yaparak beslenme konularında bilgi edindiklerini belirterek, 'Çok güzel şeyler öğrenip hayatımıza geçiriyoruz" diye konuştu.

Fatma Köseler (55) ise 'Rahim kanseriydim. İnsanın ister istemez psikolojisi bozuluyor. Muratpaşa'nın düzenlediği spor etkinlikleri sayesinde kanseri yendim. Havuza giderek, pilates ve spor yaparak kanseri atlattım. Mahallemize bu tür etkinliklerin gelmesinden mutluyum" dedi.

'SPOR AYAĞIMIZA GELDİ'

Koronavirüs nedeniyle uzun süre evde kaldığını aktaran Devlet Melemiş (60), 'Eşim de rahatsızdı. Evin içerisindeydim sürekli. Bu spor ayağımıza kadar geldi. Spor yapıyoruz burada. Doktorlarımız öncülük yapıyor. Evin içerisinde aşırı stresten kilo aldım. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor 3. Sayfa
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım Güncel
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Güncel
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti Dünya
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Arkadaşının eşini otele davet ettiğini duyan koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet ettiğini duyan koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti
Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Yaşar Güler Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Can Yaman Halit Ergenç Murat Dalkılıç
Spor Sinan Gümüş Gökhan Gönül Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Bursa Giresun Gaziantep
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 09:49:15. #1.14#
title