Son dakika haberleri! Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor

Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor

KORONAVİRÜS salgınının ülkede görülmeye başladığı süreçte evde kalan ve kendilerini hamur işine veren kadınlar, belediyenin projesi kapsamında hem sağlıklı beslenmeyi öğreniyor hem de spor yaparak zayıflama imkanı yakalıyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından Covid-19 sonrası doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 55 mahalleye gelen diyetisyen ve spor öğretmenleri, ilçe sakinlerine özel sağlıklı beslenme programı düzenlemesinin ardından çeşitli spor hareketleriyle spor yapmalarına katkı sağlıyor. Koronavirüs nedeniyle evde hareketsiz kalarak bolca hamur işi kadınlar, etkinlikte spor yaparak zayıflıyor.

'AVANTAJA ÇEVRİLEBİLİR'

Muratpaşa Belediyesi sabah sporları hocası Ülker Pınar Aydın, karantina dönemi nedeniyle kadınların evlerinde uzun süreli hareketsiz kaldığını anlattı. Aydın, 'Sürekli pasta börek yaptılar, kiloları aldılar. 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'yle birlikte biz her mahalleye gidip onlara diyetisyenimiz diyet programı hazırlayacak. Spor hocalarımız ise fit olmalarını sağlayacak. Amacımız sağlıklı, mutlu, huzurlu, fit insanlar oluşturmak. 55 mahalleyi geziyoruz. Her gün farklı bir mahalledeyiz. 'Koronaya bye bye, spora hi hi' diyeceğiz. Bu kötü süreci sporla sağlıklı beslenmeyle avantaja çevirebilir, metabolizmalarını hızlandırabilirler" diye konuştu.

TAKİPLERİ SAĞLANACAK

Belediyenin diyetisyeni Tuğba Baysal Avcıoğlu, yanlış beslenme ve hareketsizlik nedeniyle bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Avcıoğlu, 'Hareketsizlikle ortaya çıkabilecek kanser, tansiyon, şeker ve kalp hastalığı gibi hastalıklara karşı komşularımızı korumak istedik. Özellikle pandemi sürecinde yanlış beslenmenin ve hareketsizliğin olumsuz etkinliklerini bir kez daha gördük. O yüzden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' projesini başlattı. 55 mahalleye 3 ekip olarak giderek her vatandaşa ulaşmak istedik. Haftanın belirli günleri sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler verip, spor antrenörlerimiz sayesinde de ev içerisinde yapılabilecek küçük egzersizler göstereceğiz. Ardından takiplerini sağlayacağız" dedi.

KANSERİ SPORLA YENDİ

Etkinliğe katılan Mürüvet Türel (41), spor aktiviteleri yaparak beslenme konularında bilgi edindiklerini belirterek, 'Çok güzel şeyler öğrenip hayatımıza geçiriyoruz" diye konuştu.

Fatma Köseler (55) ise 'Rahim kanseriydim. İnsanın ister istemez psikolojisi bozuluyor. Muratpaşa'nın düzenlediği spor etkinlikleri sayesinde kanseri yendim. Havuza giderek, pilates ve spor yaparak kanseri atlattım. Mahallemize bu tür etkinliklerin gelmesinden mutluyum" dedi.

'SPOR AYAĞIMIZA GELDİ'

Koronavirüs nedeniyle uzun süre evde kaldığını aktaran Devlet Melemiş (60), 'Eşim de rahatsızdı. Evin içerisindeydim sürekli. Bu spor ayağımıza kadar geldi. Spor yapıyoruz burada. Doktorlarımız öncülük yapıyor. Evin içerisinde aşırı stresten kilo aldım. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

