İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta toprağa verildi

Bursa'da otomobilin TIR'a çarptığı kazada 3 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İhh gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş (22), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

4 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Dün saat 10.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir yolu Selçukgazi viyadüğü yakınında meydana gelen kazada İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı gönüllüsü Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mustafa Haldız'ın (41) kullandığı 41 HZ 096 plakalı TIR'a çarptı. TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MEMLEKETİNDE CENAZE TÖRENİ

Kazada yaşamını yitiren Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirildi. Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmeni Kerem Göktaş ile İsmet İnönü Ortaokulu öğretmenlerinden Nida Göktaş'ın çocukları olan Yusuf Taha Göktaş için Kepez Tepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İHH Genel Başkan Yardımcısı Uğur Yıldırım, Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, siyasi parti temsilcileri ve ailenin yakınları katıldı. Yusuf Taha Göktaş, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

ACILI BABASI KONUŞTU

Yusuf Taha Göktaş'ın babası Kerem Göktaş, acısını ifade etmenin çok zor olduğunu söyledi. Oğlunun yaşamı boyunca ailesini gururlandırdığını anlatan Göktaş, "Rabb'im biliyor ki bu şikayetim değil, bu benim acziyetim. Ondan geldik, ona dönüyoruz. Gözyaşımı, acımı dindiremiyorum. Bunu şikayet etmiyorum. Adını Yusuf koyduk. Yusuf yüzlü, ahlaklı olsun, diye. Gerçekten de öyleydi. Bizi hep mutlu etti, sevindirdi. Mutlu etmek için de çalıştı çabaladı. Ben senden razıyım oğlum, Allah da senden razı olsun" dedi. Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız da acılarının büyük olduğunu söyleyerek, aileye başsağlığı diledi. Öte yandan Yusuf Taha Göktaş'ın, üniversitede yaptığı insansız hava aracıyla birçok uluslararası yarışmada dereceler elde ettiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri

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