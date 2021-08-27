Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "(Okul servisleri) Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra...

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "(Okul servisleri) Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilecek.