Eşini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
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Eşini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş

Son dakika haberi... Mersin'de geçtiğimiz aralık ayında 6 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren zanlının, cinayetin ardından baldızına kahvaltı yapmaya gittiği ortaya çıktı.

Eşini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
14.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:53

Mersin'de geçtiğimiz aralık ayında 6 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren zanlının, cinayetin ardından baldızına kahvaltı yapmaya gittiği ortaya çıktı.

2019 yılı Aralık ayında tartıştığı eşi Fatma Demir'i bıçaklayarak öldüren Habip Demir'in yargılanmasına devam edildi. Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 2. duruşmasına tutuklu sanık Habip Demir, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görmesinden dolayı katılmadı. Korona virüs salgını dolayısıyla duruşmaya izleyici alınmazken, sadece tanıklar ve avukatlar katıldı.

"Olaydan sonra bize kahvaltıya geldi"

Duruşmada tanık olarak ifade veren Emine Demir'in kız kardeşi Fatma Z., ablasının çok içe kapanık olduğunu ve aile içinde yaşanan sorunlardan hiç kendilerine bahsetmediğini söyledi. 6 ay önce hem ablasına hem eşine hem de çocuklarına Mersin'de iş bulduğunu söyleyen Fatma Z., "Ablamla konuştum ve onların Gaziantep'den buraya gelmelerini sağladım. Zaten o günden sonra zanlı, buna vesile olduğum için bana sürekli husumet besledi. Ablamın herhangi başka bir erkekle ilişkisi kesinlikle olmamıştır. Zanlının isim verdiği kişi benim iş yerimde çalışmakta ve ablamla hiçbir bağı bulunmamaktadır. Şahıs o kadar kıskanç bir insan ki, oğlunu bile eşinden kıskanıyordu. Olay günü de ablamı öldürdükten sonra zanlı bize kahvaltıya geldi. Ben ablamın işte olduğunu sanıyordum ama bize 'rahatsız olduğunu, evde uyuduğunu' söyledi. Yaklaşık 2 saat bizde kaldı ve sürekli bizimle tartıştı. Artık ablamla ilişkilerinin bittiğini, boşanacağını sonra kendisini öldüreceğini söyledi. Ancak zaten ablamı öldürdükten sonra bize gelmiş. Ben işe gittikten sonra ablamın öldüğünü öğrendim. Şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Komşu Şükran Y. ise Demir ailesinin bir alt katlarında oturduğunu belirterek, "Ben oturdukları süre zarfında hiçbir sorunlarını görmedim. Daha önce hiç tartıştıklarına da şahit olmadım. Emine ablayı herhangi bir erkekle görmedim, ilişkisinin olduğunu duymadım. Olay günü ben evde yoktum ama evde bulunan kardeşim herhangi bir ses duymadığını söyledi" diye konuştu.

Müşteki avukatları da sanığın suçu tasarlayarak ve planlı bir şekilde işlediğini belirterek, zanlının en ağır cezayı almasını talep etti.

Savcı, sanığın 'akıl sağlığına' yönelik rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 9 Eylül 2020 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

18 Aralık 2019 tarihinde, merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki evde meydana gelen olayda vatandaşlar, apartmanın birinci katından gelen sesler üzerine polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Emine Demir'i evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 6 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri, bölgede yaptığı incelemede ve görgü tanıklarından aldığı bilgilerde, öldürülen kadının kocası Habip Demir'in olay yerinden hızla uzaklaştığını belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kaçan zanlı Adana'da yakalanarak Mersin'e getirildikten sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan duruşma öncesi Mersin Kadın Platformu üyeleri basın açıklaması yaparak, tepkilerini dile getirdi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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