Son dakika haberleri! Datça'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu
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Son dakika haberleri! Datça'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu

Son dakika haberleri! Datça'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde 3 metre uzunluğunda ölü köpek balığı bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde 3 metre uzunluğunda ölü köpek balığı bulundu.

Kızlan Mahallesi Gereme koyuna gelen turistler, ölü köpekbalığının sahile vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köpekbalığını inceledi.

Herhangi bir yara izi tespit edilmeyen ölü köpekbalığı belediye ekiplerince götürüldü.???????

Son dakika haberleri! Datça'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu
Son dakika haberleri! Datça'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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