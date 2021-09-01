Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı
Edinilen son dakika haberine göre Yargıtay Yeni Hizmet Binası tanıtım filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıtay Yeni Hizmet Binası toplantı salonuna gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokolü selamlaması Saygı Duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni...
Yargıtay Yeni Hizmet Binası tanıtım filmi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıtay Yeni Hizmet Binası toplantı salonuna gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokolü selamlaması
Saygı Duruşu
İstiklal Marşı'nın okunması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu