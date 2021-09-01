Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yargıtay Yeni Hizmet Binası tanıtım filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıtay Yeni Hizmet Binası toplantı salonuna gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokolü selamlaması Saygı Duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni...

Yargıtay Yeni Hizmet Binası tanıtım filmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıtay Yeni Hizmet Binası toplantı salonuna gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokolü selamlaması

Saygı Duruşu

İstiklal Marşı'nın okunması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (1)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2)

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı - Haberler
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