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Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Star TV'de yayımlanan Tuzlu Kahve dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Kanalın "Mike Tyson sürprizi" notuyla paylaştığı 13. bölüm tanıtımında Tyson, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet'in Amerika'dan arkadaşı olarak eve geliyor. Tanıtıma göre ünlü boksörün dizideki İstanbul yolculuğunun nedeni taklacı güvercin almak. Tyson'ın güvercinlere ilgisi gerçek hayatta da biliniyor.

MIHLAMA VE TÜRK KAHVESİ İKRAM EDİLDİ

Tanıtımda Tyson'ı Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun karşılıyor; konuğa mıhlama ve Türk kahvesi ikram ediliyor. Şevval Sam'ın oynadığı Candan ise Tyson'a kahve falı bakacağını söylüyor.

EKİM AYINDA İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Tyson 26 Ekim'de ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmiş, özel terminalde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve bir televizyon dizisinde rol alacağı duyurulmuştu. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı'nın dünyaca ünlü bir ismi konuk edeceği daha önce gündeme gelmiş, gazeteci Birsen Altuntaş bu ismin Mike Tyson olduğunu duyurmuştu. Henüz 20 yaşındayken dünya ağır sıklet şampiyonu olan Tyson, sinemada "The Hangover" (Felekten Bir Gece) filmindeki rolüyle de tanınıyor.

ÖNCEKİ KONUKLARDAN BİRİ AJDA PEKKAN'DI

Başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı, kadrosunda Nebahat Çehre, Binnur Kaya ve Şevval Sam'ın yer aldığı dizi daha önce Ajda Pekkan, Kutsi, Özgür Ozan, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'i konuk etmişti. Tyson'lı 13. bölüm 1 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayımlanacak.