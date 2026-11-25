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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. Yaklaşık dört yıldır iş insanı Mürsel Kaya ile birliktelik yaşayan Çilingiroğlu’nun, Londra tatilinde aldığı evlilik teklifini kabul ettiği aktarıldı.

LONDRA TATİLİNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Mürsel Kaya, hafta sonunda birlikte gittikleri Londra tatilinde Zehra Çilingiroğlu’na evlenme teklifinde bulundu. İlişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, evlilik kararıyla birlikte aileleri bir araya getirmek için hazırlıklara başladığı belirtildi.

ARALIK AYINDA İSTEME VE NİŞAN TÖRENİ

Kulis bilgilerine göre Mürsel Kaya, önümüzdeki ay ailesiyle birlikte Zehra Çilingiroğlu’nu istemeye gidecek. Aile arasında yapılması planlanan törende nişan yüzüklerinin de takılması bekleniyor.

DÜĞÜN GELECEK YAZ PLANLANIYOR

Çiftin düğün için gelecek yaz aylarını düşündüğü öne sürüldü. Hülya Avşar’ın da kızının evlilik kararı nedeniyle büyük mutluluk yaşadığı ifade edildi.

Öte yandan iç mimar olan Zehra Çilingiroğlu, kendi işini kurarak çalışmalarını sürdürüyor. Aileden ise evlilik hazırlıklarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.