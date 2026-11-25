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İsviçre merkezli teknoloji şirketi ABB, Almanya'nın 1910 yılında kurulan sanayi devi Ziehl-Abegg'i 2,65 milyar dolarlık işletme değeri üzerinden satın almak için anlaşmaya vardı. Yaklaşık 6 bin 300 çalışanı bulunan şirketin devralınmasıyla ABB, özellikle yapay zekâ veri merkezleri ve soğutma teknolojilerindeki gücünü artırmayı hedefliyor. Satın alma işleminin 2027'nin ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

2,65 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

ABB ile Ziehl-Abegg arasında imzalanan anlaşmaya göre Alman şirketinin işletme değeri 2,65 milyar dolar, özsermaye değeri ise 2,22 milyar dolar olarak belirlendi. Yaklaşık 6 bin 300 kişinin çalıştığı şirketin 2026 yılında 1,4 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Satın alma işleminin tamamlanması için ilgili düzenleyici kurumlardan onay alınması gerekiyor.

YAPAY ZEKA VERİ MERKEZLERİNE ODAKLANACAK

Satın almanın en önemli nedenlerinden biri, yapay zekâ yatırımlarıyla hızla büyüyen veri merkezi soğutma sektörü oldu. Yüksek işlem gücüne sahip sunucuların oluşturduğu ısının kontrol edilmesi, veri merkezlerinin enerji tüketimi açısından kritik önem taşıyor.

Elektrik motorları, endüstriyel fanlar ve soğutma sistemleri geliştiren Ziehl-Abegg'in teknolojileri, ABB'nin mevcut ürün portföyünü tamamlayacak.

ABB'nin verilerine göre fanlar, soğutma sistemlerinin ilk yatırım maliyetinin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturmasına rağmen kullanım ömrü boyunca tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 80'inden sorumlu olabiliyor.

1910'DA KURULDU, 6 BİN 300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Almanya'nın Künzelsau kentinde faaliyet gösteren Ziehl-Abegg, 1910 yılında kuruldu. Avrupa, Amerika ve Asya'da 18 üretim tesisi ve 114 satış noktası bulunan şirket, yaklaşık 6 bin 300 kişiye istihdam sağlıyor.

ABB, satın alma sonrasında şirketin Almanya'daki genel merkezini, üretim faaliyetlerini ve araştırma geliştirme çalışmalarını korumayı planlıyor.

DEVİR 2027'NİN İKİNCİ YARISINDA TAMAMLANACAK

ABB'nin satın alma işlemini gerekli izinlerin alınması halinde 2027 yılının ikinci yarısında tamamlaması bekleniyor. Anlaşmayla birlikte şirketin yapay zekâ altyapısı, endüstriyel soğutma ve enerji verimliliği alanlarındaki faaliyetlerini genişletmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi