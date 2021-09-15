Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, 'TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerine katılmak üzere Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi. Burada Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Hasanov'a Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki tatbikata ve 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.

Hatıra fotoğrafı sonrasında bakanlar Akar ve Hasanov ile beraberindeki komutanlar, uçuş kulesine geçti. Buradan tatbikat kapsamında uçakların başarıyla gerçekleştirdiği meydan taarruzu ve pasaj geçişlerini takip eden Akar ve Hasanov, daha sonra Solotürk gösterisini izledi. Gösterinin sonunda Bakan Akar, telsizle konuştuğu Solotürk pilotunu başarılı gösterisinden dolayı tebrik ederek, "Bizim için her zaman heyecan ve gurur kaynağı oldunuz" dedi.