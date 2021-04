Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Bayburt İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Ringi ve Kanal İstanbul'un sadece bulundukları bölgeye has projeler olmadığını, bunların birer Türkiye projesi ve küresel ticaret için de elzem yapılar olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, bu büyük camianın neferleri olarak kendileriyle iftihar ettiklerini, AK Parti ruhuyla atılan her güçlü ve kararlı adımın Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa ederken, coğrafyanın kaderini de yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği ile geçmişte hayal edilemeyen pek çok iş ve projenin bugün gerçek olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Biz, milli bir şuur ve azimle öyle büyük işler yaptık ki Türkiye bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinden biri olma yolunun son kilometrelerini koşmaktadır. Bu yolda, gelişmiş dünyanın bize biçtiği rolleri, karanlık ellerden çıkmış senaryoları reddederek, geleceğimizi kendi gücümüzle inşa etmeyi seçtik. Her zaman milli bir ekonominin, milli bağımsızlığımızın temeli olduğunu bilerek hareket ettik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, "yapamazsınız" dedikleri bütün işleri, projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Çamur attılar, sonunda hep temize çıktık. Kimi gün üzerimize terör belasıyla geldiler, yenilmedik. Halkımızın hayır dualarıyla çok şükür bugünlere kadar geldik. Memleketin her noktasını kapsayan bir kalkınmayı desteklemek ve milli ekonomimizi güçlendirmek için ulaştırma ve haberleşmede attığımız adımlarla dolu dolu bir 19 yılı geride bıraktık. Öyle ki artık ülkemizin, dünya ticaretinin yükselen coğrafyası Asya, Avrupa ve Afrika üçgeninde hakim bir lojistik süper güç olduğunu söyleyebiliyoruz. ve ne mutlu bizlere ki bugün dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak hedefimize her zaman olduğumuzdan daha yakınız."

Bakanlık olarak bu gayelerle 2003 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, bu süreçte Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi dev projelerin inşa edilip, hizmete sunulduğunu anlattı.

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de bir yıl içinde açarak, Marmara Ringi denilen bölgeyi dünya ticaret yollarının kavşak noktası haline getiren lojistik planı tamamlama noktasına getireceklerini belirtti.

Marmara Ringi'nin en önemli bileşenlerinden birinin de yapım çalışmalarına çok yakında başlayacakları Kanal İstanbul olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok iyi bilinmelidir ki ne Marmara Ringi ne de Kanal İstanbul sadece bulundukları bölgeye has projeler değildir. Her biri birer Türkiye projesidir. Hatta küresel ticaret için de elzem yapılardır. Özellikle Kanal İstanbul, dünya ticaretinin rotasını Türkiye topraklarına çevirecek küresel bir projedir. Bu projelerimiz tamamlandığında Türkiye'nin her köşesindeki her bir sofraya bereket gelecek, paramız değerlenecek, hemen her üründe bolluk yaşanacak, yeni yatırımların önü açılacaktır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi ile dünya demir yolu taşımacılığında bugün söz sahibi bir ülkeyiz. Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası ve hakimiyiz."

Ulaşımdaki yatırımlar

Karaismailoğlu, konforlu, hızlı, güvenli, yakıttan tasarruf ettiren kara yollarının da bu süreçte tüm Türkiye'yi kuşattığını ifade ederek, her şeyden önemlisi can ve mal güvenliğini sağladıklarını dile getirdi.

Bölünmüş yol ağını 2003 yılından itibaren 28 bin 200 kilometreye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni havalimanları yaptık, atıl olanları yeniledik ve hizmete açtık. Havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. İstanbul Havalimanı ile havacılık alanında dünyada en önemli transfer merkezlerinden biri olduk. THY bir dünya markası haline geldi. Limanlarımızın her geçen gün sayısı artıyor ve mevcut olanlar dev gemileri ağırlayabilecek düzeye yükseltiliyor. Bakanlığımızın izlediği politikalarla 37 olan tersane sayımızı 84'e çıkardık. Böylelikle önümüzdeki dönemde yerli ve millilik oranı daha yüksek bir gemi inşa sanayiine sahip olacağız. Bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G'ye hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek, en önemli gündem maddelerimizden biridir. Bu geçişi de önemli oranda yerli ve milli imkanlarla sağlayacağız."

Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunu bu yılın başında yörüngesine fırlattıklarını anımsatarak, "Türksat 5B de bu uydumuzu izleyecek. Diğer yandan Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını yürütüyoruz. Halen devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı yakın bir gelecekte 1 trilyon 555 milyon liraya ulaşacaktır. 2003-2020 yılları arasında bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi olmuştur. Toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Yatırımlarımızın daha da büyük doğrudan ve dolaylı kazançlara dönüşümünü birlikte görecek ve daha nice başarılarımızla iftihar edeceğiz." dedi.

Bu boyuttaki projelerin öyle kolay kolay hayata geçirilmediğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Muhalefetin yaptığı gibi konuşmakla hiç olmuyor. Biz, gece gündüz canla başla çalışırken, yaptığımız işleri oturdukları yerden eleştirme cüretini ve hadsizliğini gösterenlere ancak güler geçeriz. Çünkü biz bu milletin evlatları için çok büyük bir sorumluluk duyuyoruz. Bu büyük işlerin her biri, gelecek nesillere güçlü bir ekonomi ve ilelebet bağımsız bir yaşam bırakmak isteyen devlet aklının eseridir. Hizmet siyaseti yapan AK Parti ruhunun özünde işte böyle büyük bir sorumluluk duygusu vardır. Bu milletin evlatları için en iyisini istemek ve hep en iyisini yapmak vardır. AK Parti'nin yenilenen kadrolarıyla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine de emin adımlarla yürüyeceğine inancım tamdır. İnşallah aziz milletimizin desteği ile Türkiye'nin geleceğinde daha nice ufuklar açacağız."

Bayburt'a yapılan ulaşım yatırımı 2 milyar 592 milyon lirayı geçti

Karaismailoğlu, Bayburt'un ihtiyaçlarını ve beklentilerini de her zaman yakından takip ettiklerini, bugüne kadar Bayburt'un ulaşım yatırımları için 2 milyar 592 milyon liranın üzerinde harcama yaptıklarını söyledi.

Bayburt'ta 2003 yılına kadar sadece 2 kilometre olan bölünmüş yolu 105 kilometreye yükselttiklerini bildiren Karaismailoğlu, "Daha önce bitümlü sıcak kaplamalı yolu bulunmayan Bayburt'a 69 kilometre bitümlü sıcak kaplama standardında yol yaptık. Bayburt-Erzurum yolunu, Köse-Bayburt yolunu, Demirözü-Gökçedere yolunu ve 4,2 kilometre uzunluğundaki Araklı-Dağbaşı-Uğrak-Salmankaş Tüneli ve bağlantı yollarını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Bayburt'ta yapımına 2017 yılında başladığımız, toplam uzunluğu 237 kilometre olan Trabzon-Aşkale Yolu Kale-Maden-Karayolları 12. Bölge hududu yolunun bugüne kadar 59,6 kilometrelik bölümü tamamladık." bilgilerini verdi.

Karaismailoğlu, partiye gelmeden önce KOP Tüneli Şantiyesini ziyaret ettiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"6,5 kilometre uzunluğundaki çift tüp tünel olarak inşa edilen Kop Tüneli'nin yapılmasıyla Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar kesintisiz ulaşım sağlanacaktır. Özellikle kış mevsimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğin aksaması gibi bir durum kalmayacak her mevsim koşulunda güvenli trafik akışı olacaktır. Proje tamamlandığında yol 6,5 kilometre kısalacaktır. Zaman ve yakıttan yılda yaklaşık 50 milyon lira tasarruf edilecektir. İnşallah projemizi en kısa zamanda tamamlayıp, kıymetli Bayburtluların hizmetine açacağız."

Gümüşhane-Bayburt Havalimanının yapımına da hızla devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Havalimanımızın altyapı çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 83'ü buldu. Havalimanımızın Bayburt'un ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artıracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi de makamlarında ziyaret etti.

