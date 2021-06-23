Son dakika haberi... Raziye öğretmenin şüpheli ölümü
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Son dakika haberi... Raziye öğretmenin şüpheli ölümü

Son dakika haberi... Raziye öğretmenin şüpheli ölümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Raziye Ebru Erciyes'in ağabeyi, kız kardeşinin intihar etmesi için bir sebebin olmadığını söyleyerek, kız kardeşini kocasının balkondan aşağı ittiğini iddia etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Raziye Ebru Erciyes'in ağabeyi, kız kardeşinin intihar etmesi için bir sebebin olmadığını söyleyerek, kız kardeşini kocasının balkondan aşağı ittiğini iddia etti. Güvenlik kameralarında kız kardeşinin kocasının polisten kaçtığının göründüğünü kaydeden acılı ağabey, "Bu tarif edilebilir bir acı değil" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Göksu Sokak üzerinde bulunan apartmanın 11. katında oturan 2 çocuk annesi Raziye Ebru Erciyes (33), gece saatlerinde evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Eşi polislerden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı

Binanın güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, olayda kısa bir süre önce binaya girdiği görülen Raziye Ebru Erciyes'in eşi H.D.E., eşi yere düştükten sonra yarı çıplak halde dışarı çıktı. Polis ekiplerini görünce binaya kaçmaya çalışan H.D.E., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.D.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sadece adalet istiyoruz"

Raziye Ebru Erciyes'in Antalya'da yaşayan ağabeyi Haluk Dökmez, H.D.E.'nin serbest bırakılmasının ardından Kayseri Adalet Sarayı'na gelerek, karara itiraz etti. Çıkışta İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan acılı ağabey Haluk Dökmez, "Antalya'da yaşıyorum. Olay günü sabah aldığım şok bir haberle buraya geldim. Kardeşim benim gibi beden eğitimi mezunu. 6 aylık ve 6 yaşında çocuğu var. Kardeşimin intihar etme şansının olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir psikolojik problemi ve intiharı düşünebileceği bir durumu yok. Şen şakrak, etrafına neşe veren birisiydi. Olay günü yaşananlar bizi çok üzdü ve olay sonrasında yaşananlar halen üzüyor. Herkesin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Biz eşinin Ebru'yu ittiğini düşünüyoruz. Eve alkollü geldiğini kendisi söylüyor. Tartışma sonucunda balkona çıktığını, ondan sonrasını hatırlamadığını dile getiriyor. Buna rağmen şuanda adli kontrol şartıyla dışarı salındı. Biz sadece adalet istiyoruz. Eğer suçluysa cezasını çekmesini istiyoruz. Başka bir dileğimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Tarif edilebilir bir acı değil"

Dökmez, "Daha önce aile içerisinde tartışmaları olmuş. Ebru daha önce babamın Aksaray'daki evine gelmiş. Daha sonra eşiyle barışıp tekrar dönmüş. Binadan içeriye alkollü olarak girdiği belli, sallanarak giriyor. Bunu zaten kendisi de söylüyor. Daha sonra belli bir süre koşarak çamaşırları ile kapıdan dışarı çıkıyor. Sonrasında tekrardan polisten kaçıyor. Güvenlik kameralarında hepsi var. 4-5 polis yakalayıp tekrar dışarı çıkarıyorlar. 3 gündür nezaretteydi, dün sabah itibariyle adli kontrol şartıyla salıverilmiş. Bunun nasıl bir açıklaması olur bilmiyorum ama gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyormuş. Bu tarif edilebilir bir acı değil" dedi.

Olay anında yaşananlar güvenlik kamerasında

Öte yandan, Raziye Ebru Erciyes'in 11. kattan düşmesinin ardından yaşanan olaylar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Raziye Ebru Erciyes'in eşi H.D.E.'nin olaydan kısa süre önce apartmana girdiği, daha sonra yarı çıplak halde koşarak dışarı çıktığı görülüyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçan H.D.E.'nin ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınması da saniye saniye görüntülere yansıdı. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Raziye öğretmenin şüpheli ölümü
Son dakika haberi... Raziye öğretmenin şüpheli ölümü
Son dakika haberi... Raziye öğretmenin şüpheli ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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