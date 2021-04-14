Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin

Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin

Son dakika gündem haberi: SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin nüfusta 882.13'e yükselen Kırklareli, yüzde 70.22 artış ile ilk sırada yer aldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin nüfusta 882.13'e yükselen Kırklareli, yüzde 70.22 artış ile ilk sırada yer aldı. Uzmanlar alınan yeni tedbirlerle kentte vaka sayılarının yeniden düşüşe geçeceğini söylerken, vatandaşlar artıştan duydukları tedirginliği dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre her 100 bin nüfusa göre vaka sayısını gösteren 3- 9 Nisan tarihli vaka haritasında Kırklareli ilk sırada yer aldı. Daha önce 100 binde 518.23 olan vaka sayısı 882.13'e yükselirken, artış oranı da yüzde 70.22 oldu.

Kırklareli Tabip Odası Başkanı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Taner Pehlivan, artışın en önemli etkenlerinden birinin bulunduğu coğrafya ile ilgili olduğunu söyledi. Pehlivan, "Bölgede genel olarak illerin tümü yüksek yoğunluk oranındaki iller. İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Kırklareli, Edirne'de halen yüksek oranda devam ediyor. Bu coğrafi sınırlar şu anda insanların birbiriyle temas olduğu bir bölge. En büyük sebep bu. Bizim ilimiz küçük bir il ama aynı zamanda göç veren bir il. Özellikle Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri gibi fabrikaların, emek yoğunluklu üretimin yoğun olduğu bölgelerle iştirak halindeyiz. Burada, o bölgelerde çalışan çok kişi var. Aile içinde de bulaş oluyor belli bir süre sonra ama vakalar hep çalışan insanlardan çıkıyor. İş yerlerinde hastalığı kapıyorlar ve daha sonra da ailede diğer çevrelerine yayıyorlar. İş yerlerinden kaynaklı bir bulaş söz konusu" dedi.Kırklareli'de vakaların yüzde 80-90'ını çalışan kesim oluştururken, yüzde 60-70'i de 20 ile 40 yaş arasında bulunuyor. Uzmanlar, son alınan tedbirlerle Kırklareli'de vaka oranlarının düşmesini beklediklerini söyledi.'MAALESEF EN YÜKSEK VAKA GÖRÜLEN İL'Kırklareli Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların tedbirlere uymalarını istedi. Açıklamada, "İlimiz bundan önce en düşük vaka görülen il iken maalesef şimdi en yüksek vaka görülen il oldu. Tedbirlere uyarak bu tabloyu düzeltmek elimizde" denildi. Nüfusu 361 bin olan Kırklareli'de 77 bin 745'i birinci doz, 52 bin 358'i ikinci doz olmak üzere 130 bin 103 aşılama yapıldı.VATANDAŞLAR TEDİRGİNKırklareli'de yaşayan vatandaşlar, artan vakalar nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi. Emekli Kemal Öner, "Kendi hatalarımız yüzünden salgın arttı. Caddelerimiz kalabalık, insanlar dikkat etmiyor. Devlet koruyamaz biz korumalıyız. Kendi tedbirlerimizi kendimiz almalıyız. Kırklareli'nde tedbirlere kimsenin uymaması nedeniyle salgın arttı ve artmaya devam edecek" dedi.Esnaf Ergun Selçuk ise, "Lüleburgaz'ın Kongre Meydanı, bizim de İstasyon Meydanı'nda çok kalabalık toplanmalar oldu. Vatandaş salgını ciddiye almadı ve bu yüzden vaka sayıları arttı. Kırklareli yaşantısına düşkündür, eğlenceye devam ettiler. Bize bir şey olmaz mantığı ile hareket edildi" diye konuştu.

Artışın endişe verici olduğunu söyleyen Emel Ata da, "İnsanlar dışarı çıkmaya devam ediyor, kısıtlamalara uymuyor, bu yüzden vaka sayısı artıyor. Kırklareli küçük yer, salgın çok hızlı arttı ve artmaya devam edecek. Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu. 


Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Hande Erçel Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ali Palabıyık Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:31:04. #1.16#

title