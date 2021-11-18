Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova'da - Bakanlıklar arası işbirliği protokolü imza töreni - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova'da - Bakanlıklar arası işbirliği protokolü imza töreni

AA - Haberler | Güncel

Çavuşoğlu ve Popescu'nun bakanlıklar arası işbirliği protokolünü imzalaması KİŞİNEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'daki resmi temasları çerçevesinde Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile bakanlıklar arası işbirliği protokolü imzaladı.

Çavuşoğlu ve Popescu'nun bakanlıklar arası işbirliği protokolünü imzalaması

KİŞİNEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'daki resmi temasları çerçevesinde Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile bakanlıklar arası işbirliği protokolü imzaladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova'da - Bakanlıklar arası işbirliği protokolü imza töreni

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova'da - Bakanlıklar arası işbirliği protokolü imza töreni

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova'da - Bakanlıklar arası işbirliği protokolü imza töreni

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova'da - Bakanlıklar arası işbirliği protokolü imza töreni

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova'da - Bakanlıklar arası işbirliği protokolü imza töreni

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova'da - Bakanlıklar arası işbirliği protokolü imza töreni

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AA - Son Dakika Haberleri

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