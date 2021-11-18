Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova'da - Bakanlıklar arası işbirliği protokolü imza töreni
Çavuşoğlu ve Popescu'nun bakanlıklar arası işbirliği protokolünü imzalaması KİŞİNEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'daki resmi temasları çerçevesinde Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile bakanlıklar arası işbirliği protokolü imzaladı.
Çavuşoğlu ve Popescu'nun bakanlıklar arası işbirliği protokolünü imzalaması
KİŞİNEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'daki resmi temasları çerçevesinde Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile bakanlıklar arası işbirliği protokolü imzaladı.