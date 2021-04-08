Son dakika haberi! BİGACEM'den "Van Gölü" fotoğrafı için önemli girişim

Son dakika haberler... Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online yarışmada, finale kalan Van Gölü fotoğrafını zirveye taşımak için çalışma başlattı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online yarışmada, finale kalan Van Gölü fotoğrafını zirveye taşımak için çalışma başlattı.

20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan yarışmada büyük oy farklarıyla tek tek rakiplerini eleyen Van Gölü fotoğrafını zirveye taşımak için kolları sıvayan BİGACEM, gazeteciler üzerinden geniş kapsamlı bir destek kampanyası başlattı. BİGACEM, çalışma kapsamında kendisinin de üyesi olduğu Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin gazeteci, 85 gazeteciler cemiyeti ve 8 gazeteciler federasyonu üyesi bulunan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna "Van Gölü" fotoğrafı için destek talep yazısı gönderdi.

Konuyla ilgili Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı ile görüşen BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, gazeteciler üzerinden gerekli desteğin sağlanması konusunda önemli bir girişime imza attı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna gönderilen yazıda yarışmayla ilgili bilgiler verilerek; konfederasyon, federasyonlar, cemiyetler ve üye gazeteciler üzerinden gerekli desteğin sağlanması talep edildi. BİGACEM olarak bölgenin tanıtımı için daha öncesinde üyelerinin gönüllü katılımıyla "Gönüllü Tanıtım Seferberliği" projesini başlattıklarını hatırlatan BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, bu kez de NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek girişiminde bulunduklarını söyledi. Van Gölü fotoğrafının yarışmayı birinci olarak tamamlayacağına inandıklarını ifade eden Aygül, oylamanın son günü olan 12 Nisan'a kadar gereken desteği sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Yarışmada ülkemizi temsil eden tek fotoğrafın Van Gölü fotoğrafı olduğuna dikkat çeken Aygül, "Fotoğrafın yarışmayı zirvede tamamlamasının ülkemizin ve bölgenin tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah cemiyet olarak bizlerinde başlatmış olduğu bu çalışma ile Van Gölü fotoğrafımız yarışmayı zirvede tamamlayacaktır. Ben bu vesile ile şimdiden sağlayacakları destek ve katkılardan dolayı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanımız Nuri Kolaylı'ya, federasyon başkanlarımıza, cemiyet başkanlarımıza, üyelerine ve tüm gazeteci meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmanın da ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Herkesi Van gölü fotoğrafına destek için https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth linki üzerinden oy kullanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Fotoğrafı çeken astronota Van Gölü daveti iletilecek"

Yarışmanın bölge tanıtımı için önemine dikkat çeken BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay ise BİGACEM olarak söz konusu fotoğrafı çeken astronot Kate Rubins'i Bitlis'e davet etmek için NASA'ya davet mektubu iletme hazırlığı içinde olduklarını ifade etti. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün güzelliğini uzaydan çektiği fotoğrafla tescilleyen astronot Kate Rubins'ini Bitlis'te ağırlamak ve yarışmada birinci olması durumunda ödülünün Van Gölü sahilinde verilmesini istediklerini dile getiren Hakan Okay, "Uzaydan çektiği fotoğrafla tüm dünyanın Van Gölü'nü tanımasını sağlayan astronot Kate Rubins'ina öncelikle teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Uzaydan bile bu kadar güzel görünen Van Gölü'nün aslında birçok güzelliği var. Bizlerde bu güzellikleri yerinde görmek adına Kate Rubins'ini Van Gölü'nün yüzde 70'lik sınırına sahip olan Bitlis'imize davet etmek istiyoruz. Bunun içinde yönetim kurulu olarak resmi davet iletmek üzere karar aldık. İlgili arkadaşlarımız NASA'ya iletilmek üzere şu anda davet mektubunu hazırlama hazırlığı içindeler. İlgili yazışmalarımız tamamlandığında inşallah en kısa sürede resmi davetimizi iletmiş olacağız. Bu davetimizin yanında ikinci bir talebimiz olacak. Bu talebimizde Van Gölü fotoğrafının birinci olması durumunda astronot Kate Rubins'inin ödülünün yine Van Gölü sahilinde düzenlenecek bir törenle verilmesini talep edeceğiz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı