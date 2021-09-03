Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü
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Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü

Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kurye Muhammet Talha Karabacak, (17), yanları kapatılmayan rögar kapağının üzerinden geçince kontrolünü kaybettiği motosikletiyle karşı yönden gelen otomobilin altına girdi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kurye Muhammet Talha Karabacak, (17), yanları kapatılmayan rögar kapağının üzerinden geçince kontrolünü kaybettiği motosikletiyle karşı yönden gelen otomobilin altına girdi. Hastaneye kaldırılan Karabacak yaşamını yitirirken, rögar kapağının açık olan yandaki bölümleri ise kapatıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. Kurye olarak çalışan Muhammet Talha Karabacak, yanları asfalt ile kapatılmayan rögar kapağının üzerinden geçerken motosikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosiklet, karşı yönden gelen otomobilin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabacak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

'SABAH SAATLERİNDE HEMEN KAPATILDI'Kazanın ardından rögar kapağının açık kısımları asfalt ile kapatıldı. Kazaya tanık olan Muhammet Talha Karabacak'a ilk müdahaleyi yapan Zafer Güney, "Motosikletli çocuk buradan geldi, rögara tekerleği düşürdü ve karşıdan gelen arabanın altına girdi. İlk yardımını yaptım, müdahale etmek istedim ama çok kan kaybediyordu. Daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü ve öldüğünü öğrendik. Rögar kapağı da sabah saatlerinde gelen görevliler, tarafından yarım saat içerisinde kapatıldı" dedi.'UFAK BİR HATA YÜZÜNDEN GİTTİ'

Karabacak'ın dengesini kaybettikten sonra otomobilin altına girdiğini öğrendiklerini belirten Muhammet Talha'nın arkadaşı Doğukan Çetin ise, "Talha, bizim mahalleden arkadaşımızdı. O da kuryeydi, ben de kuryeyim. Yollar zaten bozuk, Talha yukarıdan gelip buradaki çukura giriyormuş. Dengesini kaybettikten sonra arabanın önüne düşüyor. Araba da duramayınca çocuğu altına alıyor. Dün gece bu rögar kapağının çevresi açıktı sabah kapatmışlar. Ufak bir hata yüzünden gitti çocuk. İyi bir insandı" diye konuştu.


- Kocaeli
Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü
Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü
Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü
Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü
Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü
Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü
Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü
Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü
Son dakika haber | Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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