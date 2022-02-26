Son dakika haber | Müebbet ve 25 yıl hapis bozuldu, yeniden yargılamada tahliye kararı çıktı

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, kahve sahibi Mustafa Durgut'u (43) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatih Kolomoç'a (24) verilen 25 yıl ile İsmail Tuğrul'un (25) müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın ardından yapılan yeniden yargılamada Kolomoç'a 8 yıl 4 ay, Tuğrul'a ise 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar, tutukluluk süreleri de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Aziziye Sokak'ta, 2017 yılının Kasım ayında meydana gelen olayda, kahve işleten Mustafa Durgut, arkadaşları İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç ile birlikte otomobile binip, gezmeye çıktı. Dedeler mevkisine geldiklerinde otomobili durduran 3 arkadaş, araç içinde sohbet etmeye başladı. Bu sırada İsmail Tuğrul, cami derneğinin kıraathanesini işleten babası Şenol Tuğrul ile Mustafa Durgut arasındaki dargınlık konusunu açtı. Çıkan tartışma, karşılıklı küfürler edilince kavgaya dönüştü. İddiaya göre, İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç, Mustafa Durgut'un başını yumrukladı. Tuğrul ve Kolomoç, aldığı darbelerle bilincini kaybeden Durgut'u otomobilin ön koltuğuna yatırıp, 17 kilometre dolaştırdı, 30 dakika sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Mustafa Durgut, ambulansla hastaneye götürüldü. 2 şüpheli de otomobilleriyle aynı hastaneye gitti. Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul, hastane polisine ifade verip ayrıldı. Durgut ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, İsmail Tuğrul'un maktule karşı suç işleme yönündeki kastının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, suçun birden fazla kişi ile birlikte işlendiği, suçun işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zararın niteliği göz önünde bulundurularak takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak 10 yıl hapsine; iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Sanık Fatih Kolomoç'un da aynı suç kapsamında 10 yıl hapsine, hakkında iyi hal uygulanarak cezasının 8 yıl 4 aya indirilmesine karar verildi. Her 2 sanığın cezaevinde kaldığı göz önünde bulundurularak serbest bırakılmaları kararlaştırıldı. Kararın ardından 2 sanık da tahliye edildi.