Son dakika haber: Malatya'da feci kaza: 1'i polis memuru 3 ölü, 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Malatya'da feci kaza: 1'i polis memuru 3 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Malatya'da feci kaza: 1'i polis memuru 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberine göre Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i polis memuru 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i polis memuru 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kale ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada, Elazığ istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 44 LF 651 plakalı Chevrolet marka araç karşı şeride geçerek, 01 YV 976 plakalı Fiat marka otomobil ile 07 E 6129 plakalı Opel marka hafif ticari araca çarptı.

Feci kazada hurdaya dönen araçlardan 2'si yol kenarında bulunan kayısı bahçesine savrulurken, ihbar üzerine olaya yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, Selami Çeçen (22) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan ve polis memuru olduğu öğrenilen yaralılardan Abdusselam Ekici'nin de (26) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdusselam Ekici'nin Diyarbakır'da görev yaptığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haber: Malatya'da feci kaza: 1'i polis memuru 3 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

 'Önüne bak ayı' sözü tahrik sayılmadı

'Önüne bak ayı' sözü tahrik sayılmadı

 Alkollü şekilde çaldığı kamyonla, 10'dan fazla araca çarptı! Şehir savaş alanına döndü

Alkollü şekilde çaldığı kamyonla, 10'dan fazla araca çarptı! Şehir savaş alanına döndü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Ezgi Mola Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Muslera Umut Meraş Serdar Aziz Aykut Kocaman Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Malatya'da feci kaza: 1'i polis memuru 3 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 15:09:41. #1.17#