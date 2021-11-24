Son dakika haber | 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı

YALOVA'da, 13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri katıp öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba Serhat Oskan (41), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Oskan'ın emniyetteki ifadesinde, "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dediği öğrenildi.

Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim'de 'Ecrin' adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan, yeni doğan bebeğe kötü davrandı. Tülay Oskan, eşinin bebeği istemediğini fark etti. Bu dönemde WhatsApp durumunda 'Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma' ve 'Aldık başa belayı' gibi paylaşımlar yapan Serhat Oskan, Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım'da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.