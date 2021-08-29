Son dakika haberi: FETHİYE'DE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA ÖLÜ FOK BULUNDU
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Son dakika haberi: FETHİYE'DE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA ÖLÜ FOK BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından, ölü Akdeniz foku bulundu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından, ölü Akdeniz foku bulundu. Balıkçı Oben Şahin'in (36) teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdiği yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki erkek fok, Akdeniz Deniz Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi. Fethiye'de Kızılada açıklarında balık avına çıkan Oben Şahin, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü. Oben Şahin, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdi. Kepçe ile sudan çıkartılarak Fethiye Belediyesi'ne ait kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki fokun, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde otopsisinin yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, dev foku görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Son dakika haberi: FETHİYE'DE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA ÖLÜ FOK BULUNDU
Son dakika haberi: FETHİYE'DE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA ÖLÜ FOK BULUNDU
Son dakika haberi: FETHİYE'DE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA ÖLÜ FOK BULUNDU
Son dakika haberi: FETHİYE'DE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA ÖLÜ FOK BULUNDU
Son dakika haberi: FETHİYE'DE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA ÖLÜ FOK BULUNDU
Son dakika haberi: FETHİYE'DE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA ÖLÜ FOK BULUNDU
Son dakika haberi: FETHİYE'DE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA ÖLÜ FOK BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: FETHİYE'DE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA ÖLÜ FOK BULUNDU - Haberler
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