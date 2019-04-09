Bahçeli'nin Seçim Tekrarı Çıkışına İmamoğlu'ndan Yanıt: O Zaman İki Ayda Bir Seçim Yapalım

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Kaybettiklerini kabul etmeleri gerekiyor" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "60 gün sonra yeni bir seçim düşünülebilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "O zaman iki ayda bir seçim yapalım. Allah aşkına yazık günah." dedi.

İl başkanlarıyla beraber açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"BİZİM GÜNDEMİMİZ İSTANBUL"

"Bu şehrin çocuklarını eşitlemek istiyoruz, çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. 350 bin genç var hayata tutunamamış, bir an önce o gençleri hayata tutundurmalıyız. Bizim gündemimiz İstanbul. Her 4 gençten 1 tanesi işsiz, ocakta pişmeyen yemeğin karşılığında biz onlara ne yapabiliriz biz onun için acele ediyoruz."

"İHBARLAR ALIYORUZ"

"Bir sürü ihbarlar alıyoruz, mali düzenlemelerle ilgili ihbarlar alıyoruz. Ben iyi biliyorum şu anda bizi heyecanla bekleyen İBB çalışanları bizimle birlikte mutlu olacaklar. Bu gecikmenin her anı onların da hizmet kalitesini etkilediği gibi bazı siyasilerin aldıkları kararlarla İBB'nin ciddi zararlara uğratılabileceği konusunda duyumlarımız var."

"PARTİZANLIK DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

"Partizanlık dönemi bitmiştir. 80 İl Başkanı yanında söylüyorum. Artık insana, şehre, topluma hizmet dönemi var. Partililerimizin de böyle bir dönemi alkışladığını dönem başlamıştır."

"KAYBETTİRİLEN ZAMANIN BEDELİ AĞIR OLUR"

"İstanbul'a kaybettirilen zamanın bedeli ağır olur. AK Parti'nin üst düzey yetkililerinin de oradaki sağduyunun da müsade etmeyeceğini umuyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kişilerin şahsi bekalarının hiçbir önemi yoktur. AK Partili hemşerilerime şunu söyleyeyim. O hemşerilerime sarılmak istiyorum. Hayata bakışları, maneviyatları ve tüm değerleriyle kucaklayacağımı söylemek istiyorum. Daha saygın, adamcılığın olmadığı bir dönemi onlara yaşattıracağız. AK Partili hemşerilerim, siyasi düşüncelerine olan saygımızdan zerre şüphe etmesinler."

SEÇİM GÜVENLİĞİ USULSÜZLÜKLER

"Seçimden önce birçok şüphe ile bizim seçime girdiğimiz doğrudur. Topluma sıfır şüphe mesajlarını veren kurumlar YSK ve Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Ne olduysa seçim günü tüm ortamı hazırlayan bu kurumlar, seçimi kaybettiler diye her unsurunu sorgularken suçluyu ararken aynaya bakmazlar anlamış değilim. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Benim aklımın ucuna bile gelmeyecek hususlarda tespit etme konusunda başvuruları var. Bazı başvurularda sandıkta geçmişte neler dönmüş acaba diye tereddüte düşmüyor değilim. Biz şöyle bakarız; vatandaş oyunu atmıştır, tutanağa geçmiştir. Biz de arkadaşlarımıza dedik ki gelenlerin kimliğine bakın, kimsenin oyuna zarar gelmesin. Kaldı ki sandıkta bir sürü üyeleri var. Biz azınlığız yahu. İki kişiyiz orada. Vatana millete hesap veremezler. 3-5 acemi seçimi kaybetmeyi, kendi koltuklarını kaybetmekten öte gören kişilere tedbir almalarını diliyorum. Akıl tutulması yaşamasınlar."

"16 MİLYONUN ÖYLE BİR DERDİ YOK"

"Seçimin meşruiyetini beş yıl boyunca sayın Yavuz ve onun gibi kaybeden birkaç kişi tartışacak. 16 milyonun öyle bir derdi yok. Sözlerinin hiçbir anlamı yok."

"MEDYAYI TEHDİT ETMEDİM"

"Ben medyayı tehdit etmedim. Tehdit benim hayatımda, ruhumda olmayan bir şey. Ama şunu yaptım. Bazı kurumlara ne kadar itibarlı olduklarını hatırlattım. Soyadlarıyla anlattım. Bu ülkeye iş, istihdam ürettiklerini hatırlattım. Medya kurumlarına sahip olmakla sadece bize karşı değil ailelerine karşı da sorumlu olduklarını hatırlattım. Sahip oldukları kurumların da bu ülke tarihinde önemi var. Öyle bir medya kurumunun adil olmayan şekilde hizmet vermesine üzüldüm. Bunu söyledim o kadar. Onlar bunu nasıl algıladılar bilemem."

BÜYÜKÇEKMECE TARTIŞMALARI

"Ben Büyükçekmece halkını tanıyorum. İnsanlar arıyor 'kapılarımıza polisler, bilmem neler...' polislerimize de yazık. Balıkesir'de geçersiz oyların itibarı yok burada var. Biri ambleme basmış biri altına... Kavgalar çıkıyor. Oy vermiş altına 'seni çok seviyorum' yazmış. Zannediyor ki bir tek onlara çıkmış oy. Oyu küçümseyenler, bize bunları yaşatanlar... Allah aşkına 3 bin oyla seçimi kazandık deyip kendini 80 milyona alkışlatanlar utanmıyor mu? En büyük ayıbı Sayın Binali Yıldırım'a yaptılar. Yanlış bilgilendirip çıkardılar milletin huzurunda 'kazandık' diye kendisini mahcup etmesine fırsat tanıdılar. Ben kendisinin yerinde olsam yüzlerine bakmam, adam yerine koymam."

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim sözleri üzerine İmamoğlu, "O zaman iki ayda bir seçim yapalım. Ne olacak Allah aşkına yazık günah. Demokrasinin gereği seçimi kaybeden gelip kazananın elini sıkması gerek, onu yerine getirsinler. Olmaz olmaz, öyle bir şey olmaz, biz YSK'nın bir an önce en doğru kararı vermesini bekliyoruz. Biz herkesi kucaklamak için geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile anlaşabilir misin? nedin anlaşamayayım. Ben bir daha ki seçimde oyunu alacağım onun. Sağduyulu aklıselim bir karara ve onu vereceğine inanıyoruz. Heyecandan yerimde duramıyorum. İki üç gün sonra inşallah Saraçhane'de buluşuruz. Benim terimle uğraşıyorlar. Ben her zaman terlerim, alın teri döküyorum." dedi.