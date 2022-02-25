Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek

Ukrayna işgalinin 2. gününde toplanan NATO Liderler Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirve sonrası yapılan açıklamada " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı kararı korkunç bir stratejik hatadır. Güçlü ve muteber bir caydırıcılığı sağlamak üzere gerekli tüm konuşlandırmaları yapacağız" denildi.

RUSYA'YA ÇAĞRIDA BULUNULDU

Açıklamada " Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız. Rusya'yı akan kanı durdurmaya, gerilimi derhal azaltmaya ve kuvvetlerini Ukrayna'nın egemen ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dışındaki mevzilere çekmeye çağırıyoruz. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü 'güçlü bir şekilde' destekliyoruz" ifadeleri de kullanıldı.

"RUSYA, UZUN YILLAR BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Yaptırımlar hakkında ise " Rusya'nın eylemleri ışığında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır." ifadelerine yer verildi.