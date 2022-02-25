Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
 - Güncelleme:
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi sonrası yapılan ortak açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı kararı korkunç bir stratejik hatadır. İttifakın doğu kısmına önemli ölçüde ilave savunma gücü takviyesi yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna işgalinin 2. gününde toplanan NATO Liderler Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirve sonrası yapılan açıklamada " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı kararı korkunç bir stratejik hatadır. Güçlü ve muteber bir caydırıcılığı sağlamak üzere gerekli tüm konuşlandırmaları yapacağız" denildi.

RUSYA'YA ÇAĞRIDA BULUNULDU

Açıklamada " Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız. Rusya'yı akan kanı durdurmaya, gerilimi derhal azaltmaya ve kuvvetlerini Ukrayna'nın egemen ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dışındaki mevzilere çekmeye çağırıyoruz. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü 'güçlü bir şekilde' destekliyoruz" ifadeleri de kullanıldı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi'nden ilk açıklama: Bölgeye ilave savunma gücü takviyesi yapacağız

"RUSYA, UZUN YILLAR BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Yaptırımlar hakkında ise " Rusya'nın eylemleri ışığında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır." ifadelerine yer verildi.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Nato, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title