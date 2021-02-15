Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk

Rize'de AK Parti Aksaray, Eskişehir ve Konya 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu Gara'daki bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇOK UĞRAŞTIK"

"Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık." diyen Erdoğan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Ülkemizin son 40 yılına damga vuran terör meselesi ile ilgili geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 Harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristlerce alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk. Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında ilk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kardeşlerimizi kurtaralım istedik ve gerek Savunma Bakanım gerek Genelkurmay Başkanım gerek istihbarat gerek polis hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı. 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler. Bu sabah grup başkanımız Naci beyle de bunu konuştuk bunun adımını da atacağız.

"İŞİN GERÇEĞİ NEDİR ANLATACAĞIZ"

Bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki koldaşlarına yandaşlarına paydaşlarına nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden işin gerçeği nedir anlatacağız.

"BİNLERCE TIRI, MÜHİMMATI TERÖRİSTLERE TESLİM ETTİLER"

İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce tır bunlar tank getirdiler, mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristler de bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız, eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.

"TÜRK ORDUSUNUN ÖNÜNDE DURABİLECEK NE ÖRGÜT NE DE PİYON GÜÇ VARDIR"

Bu operasyonda şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, 51'i ölü 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetleri, donanımı ile Türk ordusunun önünde durabilecek ne terör örgütü ne de piyon güç vardır. Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor.

"BEDELİNİ MİLLET ÖDETECEK"

Terör örgütüne ait çıkan, destek veren herkesin eline masumların kanı bulaşmıştır. Parlamentodaki uzantıları ellerinde çakı bile yok diyor. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok. Bay Kemal bunları iyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Sen de bunları öğreneceksin. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Bunun bedelini millet size ödetecek. Bu sözüm, demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ile siyasi uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Bu sözüm terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Hepiniz alçakça infazdan sorumlusunuz. Bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir.

"SAYIN BIDEN LÜTFEN SEN DE BUNLARI İYİ TANI"

Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı. Bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Bunlar 1990'da Şırnak'ta 12'si çocuk 27 sivili, 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Bitlis Tatvan'da 13 sivili, 1992'de yine Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar Yasin Börü'nün, Eren Bülbül'ün, öğretmen Aybüke Yalçın'ın katilleridir. Bunlar 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk 6'sı kadın 30 kişiyi, Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Tatvan'da 13 sivili, 1992'de Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar; 1993'te Siirt'te bir okul bahçesinde 13'ü çocuk 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Başbağlar'da 33 sivili, Bahçesaray'da 14'ü çocuk 24 sivili kurşuna dizenlerdir. 1994'te Savur'da 11'i çocuk 21 sivili, 1995'te Kulp'ta 20 sivili katledenlerdir.

"KATLİAMLARINI KİTAPLAŞTIRIRSAK, BATILILARIN ANLI ŞANLI ANSİKLOPEDİLERİ KADARDIR"

Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından, Anafartalar ve Güvenpark'a kadar her yerde tüm sivilleri hedef alanlardır. 6-8 Ekim'de 37 vatandaşımızı hunharca katledenlerdir. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ü, Diyarbakır'da Yasin Börü'nün, Aybüke Yalçın'ın katilleridir. Bunlar Diyarbakır'da dershaneye giden 6 evladımızın, Batman'da 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. Bağcılar'da Serap Eser kızımızı otobüste yakanlardır. Bunlar bölgeye hizmet için çalışmaları engellemek amacıyla şantiye basan işçi öldüren alçaklardır. Bunların sivil katliamlarını kitaplaştırırsak, batılıların anlı şanlı ansiklopedileri kadardır. Her fırsatta terör gerçeğini anlatmayı ve herkese izana davet etmeyi sürdüreceğiz. Şehitlerimiz bizim geleceğimizi aydınlatan kılavuzlarımızdır, onlar bizim şerefimiz.

"RİZE-ARTVİN HAVALİMANI ARALIK 2021'DE BİTECEK"

2023'de bir başka seçim yaşayacağız Rize'de. Sadece Rize'de değil, nerede hemşehrimiz var ise ayağa kaldıracağız. Her yerden bir başka heyecan doğuracağız. Hiç kuşkunuz olmasın biz dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ülkemizin en batısında ne varsa en doğusunda da aynı imkanlar var. Rize-Artvin Havalimanı Aralık 2021'de bitiriyoruz. Oranın da gözetleme kulesi çay bardağı olacak. Türkiye'nin 81 vilayetinde tüm vatandaşlarımız her konuda belli bir standardın üzerinde hizmet alıyor. Aynı şekilde geçmişte tüm kesimlerden vatandaşlarımızın hayatını olumsuz yönde etkileyen yasaklar, baskılar, sınırlamalar da ortadan kalkmıştır.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞINI TAMAMEN EZMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Darbelerin, vesayetin Türkiye'sinden yeni sivil anayasasını konuşup tartışabilen bir Türkiye'ye geldik. Bir tarafta SİHA, öbür tarafta İHA, öbür tarafta Ayasofya... Gençliğimizin rüyasıydı bunlar. Şimdi gerçekleşti. Denenmesi gereken bir yol olarak gördüğümüz için terör meselesini suhuletle sona erdirecek adımları atık. Samimiyetle uzattığımız el terör örgütleri tarafından hunharca ısırıldı. Milletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. Bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır.

"TERÖRİSTLER İÇİN ARTIK HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Irak sınırı boyunca teröristleri kıskaca alıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu paramparça ettik, darmadağın ettik. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değildir. Güvendikleri dağlara kar yağdı kar. Bir gece ansızın teröristlerin tepesine binebilecek kararlılığa ve güce sahibiz. Teröristler güvendikleri dağlara kar yağdığını bilmelidir. Yakında terör örgütünün tutunabilecek tek bir dalı kalmayacak. Terör örgütünü bitirme noktasında Irak Bölgesel Yönetimi ile mutabıkız.

"GELİN BU KİRALIK KATİLLER ORDUSUNDAN KURTULUN"

Buradan PKK'nın içindeki kandırılmış gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan kurtulun. Anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz, sizi Diyarbakır'daki çadırda bekliyor. Gelin. Samimi pişmanlıkla gelen her vatandaşına Türkiye Cumhuriyeti şefkatle davranmaktadır. Vakit daralıyor, kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın. Gara'daki katliamdan sonra Türkiye'nin Irak'taki harekatlarını hiçbir kuruluş, ülke ve yapı eleştiremez, karşı duramaz."