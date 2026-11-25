Belediye başkanının öğretmenlere gönderdiği hediye büyük tartışma yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Belediye Başkanı Vahap Akay'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ekmek göndermesi tartışma yarattı. Bazı vatandaşlar hediyeyi anlamlı bulurken bazıları ise öğretmenlere ekmek gönderilmesine tepki gösterdi.
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ekmek gönderdi. Alışılmışın dışındaki hediye, vatandaşları ikiye böldü. Bir kesim hediyeyi mantıklı bulduğunu belirtirken bir kesim de belediye başkanının hediye tercihini eleştirdi.
YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Öğretmenlere gönderilen ekmeklerin tartışma yaratmasının ardından gönderinin altına çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar hediyeye yönelik eleştirilere tepki gösterirken bazıları da Öğretmenler Günü'nde böyle bir hediye verilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
- "Gram altın gelmeyince tepki gösterirler"
- "Öğretmene ekmek göndermek nasıl bir kutlama anlayışı?"
- "Seviyesizlik"
- "Bir dahaki sefere de makarna gönderir"