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7 yorum · Sen de yaz

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ekmek gönderdi. Alışılmışın dışındaki hediye, vatandaşları ikiye böldü. Bir kesim hediyeyi mantıklı bulduğunu belirtirken bir kesim de belediye başkanının hediye tercihini eleştirdi.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Öğretmenlere gönderilen ekmeklerin tartışma yaratmasının ardından gönderinin altına çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar hediyeye yönelik eleştirilere tepki gösterirken bazıları da Öğretmenler Günü'nde böyle bir hediye verilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- "Gram altın gelmeyince tepki gösterirler"

- "Öğretmene ekmek göndermek nasıl bir kutlama anlayışı?"

- "Seviyesizlik"

- "Bir dahaki sefere de makarna gönderir"