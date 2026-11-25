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İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Gülüm, bir sokak fotoğrafçısının objektifine takıldı. Fotoğrafçının çekim yapmak için izin istediği genç kadınla arasında geçen samimi diyalog, çok sayıda kişinin ilgisini çekti.

SOKAK FOTOĞRAFÇISININ OBJEKTİFİNE TAKILDI

İstiklal Caddesi'nde görevini yapan Gülüm, sokak fotoğrafçısının dikkatini çekti. Genç kadının yanına yaklaşan fotoğrafçı, "Kolay gelsin. Ben sokak fotoğrafçısıyım. Böyle tanımadığım insanların fotoğraflarını çekiyorum" diyerek kendisinden izin istedi.

Çekim sırasında ikili arasında geçen samimi diyalog ve Gülüm'ün doğal tavırları görüntülere yansıdı.

GÜLÜM'ÜN DOĞAL TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram, TikTok ve X gibi platformlarda paylaşılan görüntüler çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Genç kadının mütevazı tavırları ve işini yaparken sergilediği özen, izleyenlerin dikkatini çekti.

EMEĞİ VE SAMİMİYETİ TAKDİR TOPLADI

Görüntüleri izleyen kullanıcılar, Gülüm'ün çalışkanlığına ve samimi tavırlarına ilişkin olumlu yorumlarda bulundu. Paylaşımlar, İstiklal Caddesi gibi yoğun noktalarda çalışan emekçilerin günlük yaşamından kesitleri de yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi